Burkina Faso: Coopération institutionnelle bilatérale

document

Le Médiateur du Faso, Madame Saran SEREME SERE, a effectué à Riyad et Djeddah du 13 au 19 octobre 2019, une visite officielle d'amitié, de fraternité, de travail et d'échange d'expériences auprès de son homologue, le Diwan Almadalel, Son Excellence Al Sheikh Dr. Khalid Bin Mohammed Al Youssef, Président du Haut Conseil des Griefs du Royaume d'Arabie Saoudite.

Cette mission avait pour objectif principal, la préparation d'un projet d'Accord de coopération entre les deux institutions sœurs qui est en voie d'être signée.

Il faut noter que c'est la première fois qu'un Médiateur africain est reçu officiellement par le Diwal Almadalel (Médiateur du Royaume d'Arabie Saoudite), et avec qui sera noué un Accord officiel.

Madame le Médiateur du Faso a également eu des échanges fructueux avec le Président de la Cour Suprême Administrative, Cheik Ibrahim Bin Suleiman Al RASHID et le Ministre en charge de la Justice, le Dr Walid Ben Mohammed Ben SALEH, qui ont tous assuré de leur disponibilité à œuvrer pour la promotion d'une coopération dynamique et mutuellement bénéfique entre institutions.

Le Médiateur du Faso a salué le renforcement de cette coopération institutionnelle, reflet des excellentes et dynamiques relations qu'entretiennent nos deux Etats.

Les autorités saoudiennes n'ont pas manqué également de le souligner à Madame le Médiateur lors des échanges, en relevant les liens privilégiés qu'entretiennent le Chef de l'Etat burkinabè, Son Excellence Monsieur Roch Marc Christian KABORE et son homologue le Roi d'Arabie Saoudite ; qui reçoit régulièrement le Président du Faso, ce qui est une première dans leur politique de coopération.

Le Médiateur du Faso s'est ensuite rendue au Centre Roi Salman de Secours et d'Aide Humanitaire et au siège de l'Organisation Internationale de Secours, d'Aide et de Développement à Djeddah.

Elle a échangé avec les équipes dirigeantes de ces structures et a surtout salué l'immense appui qu'elles apportent au peuple burkinabè, en particulier l'aide octroyé récemment aux populations déplacées.

A l'issue de sa mission, le Médiateur du Faso a exprimé sa profonde gratitude aux plus hautes autorités saoudiennes, en l'occurrence Sa Majesté le Gardien des deux Saintes Mosquées le Roi Salman Ben Abdoulaziz, Son Altesse Royale le Prince héritier Mohamad Ben Salman, le Diwan Almadalel Son Excellence Dr Khalid Bin Mohamed Al Youssef , le Président de la Cour Suprême Administrative, Cheik Ibrahim Bin Suleiman Al RASHID , le Ministre en charge de la Justice, le Dr Walid Ben Mohammed Ben SALEH, pour l'accueil chaleureux et fraternel et pour toutes les commodités et facilités qui lui ont été réservées à elle ainsi qu'à toute sa délégation. Elle salue le professionnalisme et l'efficacité diplomatique de Son Excellence Monsieur l'Ambassadeur de l'Arabie Saoudite au Burkina Faso, Dr. Waleed Ben Abdul Rahman Al HAMAUDI.

Que Dieu bénisse et veille sur le Royaume d'Arabie Saoudite et sur le Burkina Faso.

Médiateur du Faso