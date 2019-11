Afrique Centrale: L'Angola réitère son soutien à la stabilité des Grands Lacs

Luanda — L'Angola continue de fournir son soutien à divers niveaux pour la sécurité et la stabilité dans la région des Grands Lacs, a affirmé mercredi, à Luanda, le ministre de la Défense, Salviano de Jesus Sequeira.

Le gouvernant angolais qui intervenait à l'ouverture de la 32e réunion de la Commission mixte permanente de défense et sécurité Angola-Zambie, a souligné que ce soutien s'étendait à d'autres régions dans lesquelles le pays est inséré, en collaboration avec l'Union africaine et les Nations Unies.

Dans ce contexte, il a précisé que la situation qui prévalait dans les Républiques Démocratiques du Congo (RDC), Centrafricaine (RCA), du Burkina Faso, du Soudan du Sud et la lutte contre le terrorisme au Mali méritaient une attention particulière de l'Angola.

Sur le front bilatéral, le ministre de la Défense a appelé à une plus grande attention portée à la longue frontière commune et a suggéré l'adoption d'un mécanisme plus efficace pour mieux protéger la population contre les groupes qui commettent des actes illégaux.

«Les actes qui sapent la paix et la prospérité de nos pays et de nos peuples nécessitent un contrôle commun accru, en particulier le long de nos frontières, ainsi que le développement de systèmes sophistiqués d'échange d'informations, de sécurité et autres», a-t-il ajouté.

Salviano Sequeira comprend que les problèmes de défense et de sécurité, de protection de l'environnement, de prévention et de lutte contre les maladies endémiques et sexuellement transmissibles, qui posent de graves problèmes de sécurité humaine et de développement, nécessitent des solutions concrètes à travers un engagement multisectoriel, tant en Angola qu'en Zambie.

Il a exprimé l'espoir que cette 32ème réunion serait productive dans la recherche de solutions pour la sécurité et l'ordre publics le long de la frontière commune.

La rencontre a notamment évalué l'étendue des recommandations de la 31e réunion tenue en Zambie.

Au cours de la même réunion, la Commission mixte permanente a décidé de se battre étroitement contre les crimes transfrontaliers tels que l'immigration clandestine, le trafic de drogue et d'êtres humains, la contrebande et le braconnage.