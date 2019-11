Cote d'Ivoire: Strasbourg - Début de saison catastrophique, Lamine Koné fait le diagnostic

Le RC Strasbourg du Franco-Ivoirien Lamine Koné est méconnaissable en ce début de saison. Les Alsaciens pointent à la 17ème place au classement de la Ligue 1 avec seulement 3 victoires après 12 journées.

L'heure est à l'urgence dans le camp des Strasbourgeois puisque rien ne va. Dans les colonnes de Direct Racing, le défenseur central a analysé la situation actuelle du club.

« On prenait plus de buts la saison dernière, mais on en inscrivait beaucoup plus aussi. (... ) Peut-être que défensivement à onze on se dit que si nous n'arrivons pas à marquer, il ne faut pas prendre de valise et on veut limiter la casse », a-t-il révélé.

Lamine Koné n'a pas hésité à donner l'astuce pour sortir de ce pétrin : « Il nous manque de la réussite par rapport à la saison passée. Si on arrive à inscrire un ou deux buts et surtout enchaîner une victoire à domicile et une victoire à l'extérieur ça peut lancer la machine. En ce moment ça ne marche pas vraiment à l'extérieur, on va tout faire pour résoudre ça ».

Cette courbe négative pourrait être inversée par Strasbourg dès ce samedi face à Nîmes pour l'acte 13 de la Ligue 1. En attendant, il y a péril en la demeure.