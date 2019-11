Congo-Brazzaville: Monde du travail - Les syndicalistes d'Afrique centrale réunis à Brazzaville

Le vice-Premier ministre, chargé de la Fonction publique, de la réforme de l'État, du travail et de la sécurité sociale, Firmin Ayessa, a ouvert, le 6 novembre dans la capitale congolaise, les travaux du troisième congrès ordinaire de l'Organisation syndicale des travailleurs de la sous-région. Une rencontre au cours de laquelle seront débattus les enjeux et perspectives de la migration des travailleurs dans cet espace.

Le troisième congrès ordinaire de l'Organisation syndicale des travailleurs de l'Afrique centrale (Ostac) réunit les délégués syndicaux des pays de la sous-région. Il aidera à repréciser les projets de cette organisation et les modalités de leur mise en œuvre.

Pour promouvoir la culture syndicale en Afrique centrale, l'Ostac se donne les missions de veiller au respect des principes de la Déclaration universelle des droits de l'Homme; d'assurer la promotion de la solidarité des travailleurs dans cet espace; de maintenir et développer, à l'échelle sous-régionale, une organisation puissante, efficace, opposée à toutes formes d'ingérence; et de promouvoir le dialogue social et le tripartisme.

« L'Ostac œuvre pour une société équitable, juste et pour un monde de paix. Son action s'inscrit dans un syndicalisme qui porte l'intérêt général pour une mobilisation puissante du travail pour inverser les rapports de forces », a indiqué Daniel Mongo, président de l'Ostac.

Sur le plan social, cette organisation oeuvre aussi pour la défense, le maintien et la consolidation de la paix et la sécurité dans la sous-région, la lutte contre toute atteinte aux libertés démocratiques, aux droits économiques, culturels et sociaux des travailleurs, l'harmonisation des législations du travail et de la sécurité sociale des États de la sous-région.

L'Ostac entend continuer d'œuvrer concrètement sur le chantier de l'intégration économique entrepris dans la sous-région et stimuler le développement des ressources des pays membres afin de promouvoir le progrès économique, social et culturel de la population.

« Les défis à relever pour l'Afrique centrale restent à poser les bases d'une action en vue de progresser vers un meilleur avenir du travail », a indiqué le vice-Premier ministre, Firmin Ayessa. Il a également fait observer aux délégués l'urgence d'approfondir les réflexions sur l'élimination de la violence et du harcèlement dans le monde du travail, la création du travail de libre échange et le travail décent.

Signalons que la migration des travailleurs est un type de migration humaine que l'on oppose généralement à la migration pendulaire, d'une part, et à la migration de peuplement, d'autre part. Elle consiste en un déplacement de population en vue de trouver du travail pendant quelques jours, semaines, mois ou années dans la région d'arrivée, mais sans forcément être pensée comme définitive. Lorsque la famille rejoint le travailleur ayant migré, la migration de travail se transforme, souvent, en migration de peuplement.