Angola: La foudre tue onze personnes à Huambo

Huambo — Onze personnes sont mortes, du 15 septembre à ce jour, dans la province d'Huambo, après avoir été frappées par des foudres, dans le plateau central, faisant une victime de moins par rapport à la période précédente.

L'information a été fournie, mardi, par le commandant local du Service de la Protection Civile et Pompiers (SNPCP), sous-commissaire Joaquim Domingos António, lors de l'ouverture des commémorations de la Journée nationale du pompier, qui sera célébrée le 30 Novembre.

Il a indiqué que, en raison des décharges électriques, cinq autres personnes ont été blessées, tandis que 68 maisons ont été détruites partiellement dans les 11 municipalités de la province de Huambo.

Le commissaire a plaidé pour un investissement accru dans le système de lutte contre l'incendie et catastrophes naturelles, comme une forme de préserver la vie humaine, car il s'agit d'un bien qui n'a pas de prix.

Il a souligné que les incendies causaient des dommages inestimables et irréversibles, tels que les morts, les blessures graves, les préjudices environnementaux, l'arrêt des activités sociales et productives, la perte de patrimoine public ou privé. A cet égard, il a fait appel à la culture de sécurité contre les risques d'incendies et autres situations connexes.

Sous le slogan ‟Pour une culture participative des personnes dans la prévention des risques de catastrophe", les journées du pompier seront marquées par la réalisation des conférences et des campagnes de sensibilisation pour alerter la population que vive dans les zones de risque sur les dangers et les décourager à construire dans les endroits inappropriés.

Le service de la protection civile et Pompiers est un organisme affecté au Ministère d'Intérieur. Il a été créé pour sauver des vies et protéger les biens publics et privés. Ses services commémorent 38 ans d'existence.