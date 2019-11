Angola: Football - Convocation de la sélection pour le match contre la Gambie

Luanda — Le gardien de but Nsesani, d'Académica dd Lobito, et le défenseur Quinito, d'Interclube, sont les nouveautés de la convocation de l'équipe nationale de football du 13 de ce mois, contre la Gambie, qualificatif à la Coupe d'Afrique des Nations de 2021.

Nsesani est le gardien le moins battu du championnat national de football (Girabola2019 / 20), avec trois buts encaissés en onze matches, gagnant la confiance de l'entraîneur Pedro Gonçalves, battant la concurrence des habituels Lando (Bravos de Maquis) et Ndulo (Desportivo de Huila).

Après avoir été au service des sélections U17 et U20, le gardien de but fait partie de l'équipe pour la première fois. Voici la liste des convoqués: Gardiens : Tony Cabaça, Jota B et Nsesani Défenseurs : Bastos, Diogène, Nadinhaho, Isaac, Quinito, Nurio Fortuna, Paizo et Wilson

Médiateurs : Além, Fredy, Herenilson, Macaia, Show et Ito Attaquants : Yano, Fábio Abreu, Geraldo, Mateus Galiano, Vá, Gelson, Wilson Eduardo et Mano Calesso

Dans la liste, il est notoire l'absence de Zito Luvumbo, l'un des meilleurs jeunes joueurs à évoluer dans le football national, qui est titulaire de l'équipe senior du Primeiro d'Agosto et a participé aux deux derniers défis des Palancas Negras.

L'Angola et la Gambie joueront le 13 de ce mois au stade 11 de Novembro, à Luanda, et se retrouveront quatre jours plus tard à Banjul, la capitale gambienne.