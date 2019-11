Congo-Kinshasa: BAD - Le tour d'horizon général de la coopération se révèle satisfaisant

Freddy Matungulu, administrateur des pays de l'Afrique centrale au sein du Conseil d'administration de la Banque africaine de développement (BAD), a tiré un bilan positif de ses entretiens successifs avec le ministre national des Finances, Sele Yalaghuli, le Premier ministre, Ilunga Ilunkamba, et le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Il a relevé une volonté des autorités congolaises de poursuivre les réformes pour déverrouiller le potentiel de croissance.

Depuis le 1er août dernier, Freddy Matungulu siège au Conseil d'administration de la BAD au nom de la République démocratique du Congo (RDC) et de cinq autres pays d'Afrique centrale, à savoir le Tchad, la Centrafrique, la République du Congo, le Cameroun et le Burundi. Il vient de clôturer sa première mission en RDC, son pays d'origine, dans le cadre des consultations qui lui permettent de s'assurer que ses interventions au sein de cette importante institution financière panafricaine se fassent en conformité avec les attentes et priorités des pays concernés. En d'autres termes, la finalité est de pousser la BAD à s'aligner aux efforts de développement de la RDC.

Clôturant sa consultation dans le pays, Freddy Matungulu a livré ses impressions au terme des entretiens fructueux avec les autorités congolaises. « Après les rencontres que j'ai pu avoir avec le ministre des Finances et le Premier ministre, nous avons clôturé avec une bonne discussion avec le président de la République sur les priorités économiques du gouvernement et les priorités de l'action sociale de la RDC », a-t-il signifié.

L'administrateur de la BAD s'est dit satisfait du tour d'horizon général avec le premier des citoyens congolais, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il a noté une réelle volonté du président de la République et de l'ensemble du gouvernement d'aller de l'avant avec les réformes pour renforcer le potentiel de croissance économique. Dans les mois ou années qui viennent, a-t-il renchéri, il sera possible de transformer l'économie nationale et en faire un outil de création des richesses et d'amélioration des conditions de vie de la population.

Dans l'ensemble, les discussions ont permis de rappeler les priorités de la BAD pour la RDC. Outre le domaine stratégique des infrastructures, il y a aussi la création et la production de l'énergie, l'agriculture et l'industrialisation. Tout concourt ainsi à la volonté de créer des emplois.

Dans l'agenda de Freddy Matungulu à Kinshasa, il était prévu aussi une rencontre avec le représentant pays du Fonds monétaire international (FMI) en RDC. La BAD est prête à accorder des appuis budgétaires au pays mais elle liait jusque-là tout dénouement de cette question aux concertations en cours avec le FMI. Réagissant à cette problématique, Freddy Matungulu a expliqué que la BAD est disposée à allouer des financements conséquents au pays mais elle attend cependant du gouvernement national la mise en œuvre d'une série de réformes pour accroître son potentiel de croissance. « Le moment venu, on va s'accorder sur ce qu'il convient de faire pour permettre le décaissement de cet appui budgétaire », a-t-il promis.