Congo-Brazzaville: Kamba's Awards 2020 - L'appel à film ouvert jusqu'au 31 décembre

En prélude à la deuxième édition du trophée de récompense d'excellence du cinéma congolais, prévue en février 2020, le comité d'organisation a lancé un appel aux productions cinématographiques à l'endroit de tous les réalisateurs nationaux.

L'appel à film aux Kamba's Awards concerne l'ensemble des productions cinématographiques (documentaire, court et long métrages) produites au Congo et sorties cette année. Les critères de sélection se fonderont sur la qualité de réalisation du film et le jeu d'acteur. Pour participer aux Kamba's Awards 2020, les réalisateurs congolais intéressés sont tenus de faire parvenir le synopsis et les détails caractéristiques (titre, casting, genre, durée... ) du film ainsi que le lien de visualisation du film à l'adresse : kambasawards@gmail.com. Le numéro de téléphone inscrit sur l'affiche est ouvert pour répondre aux interrogations des postulants.

Au terme des candidatures, un jury composé des professionnels du cinéma examinera les dossiers et sélectionnera les plus pertinents. Les candidatures retenues seront contactées en janvier 2020.

L'événement, organisé avec l'appui du ministère de la Culture et des arts, est une réelle marque de reconnaissance et d'encouragement visant à recompenser le travail acharné des cinéastes nationaux.

Lors de sa première édition, ce trophée avait décerné des prix dans six catégories : meilleur acteur du premier et second rôle, meilleure actrice du premier et second rôle, meilleur film, meilleur réalisateur. Par ailleurs, des prix supplémentaires y avaient été attribués, à savoir les prix d'honneur, de révélation, d'encouragement et de reconnaissance.

Concernant la tenue de cette deuxième édition, les organisateurs ont annoncé qu'elle aura lieu en début février 2020 et que la machine des préparatifs est bel et bien en marche. « Tout reste à finaliser mais nous y travaillons et au temps fixé de chaque étape, nous communiquerons pour garder le public en haleine. Plein de surprises agréables attendent les cinéphiles », nous ont-ils confié.

Notons que cet événement porte le nom de l'un des premiers cinéastes congolais, Sébastien Kamba, qui avait reçu le prix d'honneur lors de la première édition. Admis à la retraite depuis plusieurs années déjà, il est le réalisateur du célèbre long métrage " La rançon d'une alliance ", sorti en 1974.