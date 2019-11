Angola: Le pays participe à la conférence sur les droits des femmes

Lubango — Une délégation de 15 femmes angolaises participe du 4 au 8 à Johannesburg, en Afrique du Sud, à une conférence sur les droits et l'autonomisation de la féminine.

Plus d'un millier de déléguées de 50 pays africains participent à cet événement qui organisé par l'Union africaine (UA) et qui se penche sur des thèmes tels que "La Femme, la paix et la sécurité" et "Les Femmes en tant qu'agents du changement".

S'adressant mercredi à l'Angop, Rodmira Nanga, membre de la délégation angolaise et membre de l'Organisation non gouvernementale People In Need, a déclaré que la réunion visait à promouvoir les échanges d'expérience et former les participantes sur des questions liées aux droits des femmes.

Elle a ajouté qu'un autre objectif de la réunion, qui a débuté lundi, était d'établir et de renforcer les liens entre les activistes sociaux, économiques, politiques et culturels afin de définir les stratégies pour une croissance inclusive, le développement durable, l'intégration politique, entre autres aspects.

«L'Angola a ratifié au niveau international et a créé des politiques pour promouvoir les femmes, l'égalité des sexes et d'autres avantages. Durant cette rencontre, nous allons comparer nos programmes avec ceux d'autres pays africains sur ces questions", a-t-elle déclaré.

La délégation angolaise est composée de membres du Forum national des journalistes, de la Plateforme Femmes en action, de Mwana Pwo, de People in Need, parmi d'autres ONG.