Angola: Le Président de la République honore des personnalités et des institutions angolaises

Luanda — Le Président de la République d'Angola, João Lourenço, honore ce jeudi plusieurs personnalités et institutions angolaises qui se sont battues pour l'indépendance nationale et la construction de l'État angolais.

João Lourenço va également honorer des citoyens qui ont contribué à la construction de l'Angola, à savoir des personnalités qui se sont distinguées dans les domaines des arts, de la culture, des sciences, de l'entrepreneuriat, du sport et de l'activisme social.

Selon Luis Fernando, secrétaire du Président de la République chargé de la Communication institutionnelle et de la presse, la cérémonie de décoration représente l'acte d'un pays réconcilié et inclusif.

"La cérémonie, sous certains aspects, nous permettra de comprendre la manière différenciée dont le Président de la République marque sa gestion, son mandat (... ) et son clair engagement en faveur d'un Angola fait pour tous et avec tous», a-t-il déclaré.

«Avec cet acte, la société sera en mesure de voir les signes d'une détermination claire de la part d'un président qui souhaite une société véritablement ouverte et démocratique, un pays réconcilié et pour lequel la bonne voie est l'inclusion au-dessus des fractures du passé ou des problèmes qui séparent et divisent les Angolais. "

Ce sera la deuxième fois que le Président João Lourenço honorera des personnalités qui se sont distinguées dans la lutte pour l'indépendance nationale.

En 2018, João Lourenço a rendu hommage à des personnalités civiles et militaires, à titre posthume et vivantes, en reconnaissance de leur contribution à la conquête et à la préservation de l'indépendance nationale, ainsi que la paix et la démocratie.