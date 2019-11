Algérie: Le pays participe à Dar Es-Salam à la réunion ministérielle "Afrique-Pays nordiques"

- Le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères (MAE), Rachid Bladehane, conduira la délégation algérienne qui prendra part à la réunion ministérielle "Afrique-Pays nordiques", prévue jeudi et vendredi dans la capitale tanzanienne, Dar Es-Salam, indique mercredi le MAE dans un communiqué.

La réunion ministérielle de Dar Es-Salem, se penchera sur deux thématiques principales, l'une liée à la paix et la sécurité et intitulée "Faire progresser la paix et la sécurité: la réponse africaine et nordique aux menaces locales et mondiales", ainsi qu'une deuxième session sur la promotion de la coopération commerciale, intitulée :"Promouvoir la coopération dans le commerce, l'investissement et les services sociaux en vue d'un développement durable", précise la même source.

Ce Forum a été lancé en 2001 pour servir comme "un cadre informel" d'échange de vues, de coopération et d'expériences sur des questions concernant la paix et la sécurité, le développement durable et le partenariat entre les pays nordiques. Il regroupe 30 pays africains, dont l'Algérie et 5 pays nordiques comprenant la Suède, la Norvège, le Danemark, la Finlande et l'Islande, rappelle le ministère.

Outre la promotion de l'investissement et du commerce entre les deux régions, ce cadre de coopération, qui tend à s'imposer comme un "mécanisme innovant de dialogue et de réflexion" a pour objectif de "servir de plate-forme d'échange pour identifier les voies et moyens susceptibles de renforcer la coopération entre les deux ensembles régionaux en vue de faire face aux défis communs liés à la paix et au développement durable".