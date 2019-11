Algérie: Pêche et aquaculture-salon - Une occasion pour activer la coopération internationale

Oran — Le ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Cherif Omari a estimé que le Salon international de la pêche et de l'aquaculture, ouvert mercredi à Oran, constitue une occasion pour activer la coopération internationale dans le domaine.

Animant une conférence de presse en compagnie du ministre égyptien de l'Agriculture et de la Valorisation des sols, Azzedine Aboustite qui participe comme invité d'honneur de cette édition du salon, M. Omari a souligné que cet événement auquel prennent part des opérateurs économiques et des instances gouvernementales de 11 Etats "est une occasion pour activer la coopération internationale dans le domaine de la pêche et l'aquaculture".

Pour sa part, le ministre égyptien a estimé qu'il faut encourager la coopération bilatérale gagnant-gagnant pour les deux parties.

