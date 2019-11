Maroc: IMANOR lance la certification ISO 29993

L'Institut marocain de normalisation (IMANOR) a annoncé le lancement de la certification des organismes de formation au Maroc par rapport à la norme ISO 29993.

Cette norme basée sur les bonnes pratiques internationales en la matière vient pour accompagner la dynamique lancée au Maroc visant une amélioration significative de la qualité de la formation, indique IMANOR dans un communiqué.

Animé par la volonté de mettre les normes et les outils d'évaluation associés au service des activités économiques et sociales, l'Institut a, en effet, lancé un schéma national de certification pour les activités de formation, et ce dans le cadre de la loi 12-06 relative à la normalisation, à la certification et à l'accréditation, fait savoir la même source.

La norme NM ISO 29993 s'applique aux prestataires de tout type de formation destinée à développer des compétences en particulier au sein des organismes souhaitant se mettre à niveau par rapport à l'état de l'art dans tous les domaines qui les intéressent, explique IMANOR, précisant que ces services de formation s'adressent aux apprenants eux-mêmes ainsi qu'aux organismes commanditaires qui acquièrent les services de formation pour leur personnel, rapporte la MAP.

Cette norme, qui décrypte les éléments incontournables pour développer un service de formation de qualité, définit des exigences minimales à satisfaire et passe en revue tous les leviers possibles pour la fourniture efficace de services de formation selon plusieurs étapes en amont et en aval de la formation proprement dite, pilotés par des objectifs permettant une évaluation et une organisation pédagogique adaptée aux publics cibles, en y intégrant notamment la compétence technique et pédagogique des formateurs.

Permettant une amélioration systématique de la qualité de formation et de la transparence dans le processus d'apprentissage, la certification NM ISO 29993 présente de nombreux avantages aussi bien pour les prestataires de formation, qui pourront se distinguer par rapport à une offre de formation abondante, que pour les organismes faisant appel aux services de formation, qui disposeront d'un critère fiable pour le choix de leurs prestataires.

Aussitôt lancée, le bilan de démarrage de cette certification est satisfaisant et son avenir est prometteur. Déjà quatre centres de compétences industrielles du Groupe OCP, au niveau de Jorf Lasfar, Safi, Khouribga et Benguerir ont décroché les premiers certificats de conformité à la norme NM ISO 29993.