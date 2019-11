Congo-Kinshasa: Musique - Tatiana Kruz autorisée d'interpréter les chansons de Feu Marie Misamu

Alors qu'elle est au four et au moulin dans les préparatifs de son prochain album « Confirmation », le deuxième de sa carrière solo après « Target » et toujours à l'idée de faire plaisir aux mélomanes, l'artiste à la voix mélancolique et douce, à l'image de son idole la sœur Marie Misamu d'heureuse mémoire, Tatiana Kruz, c'est d'elle qu'il s'agit, lors d'un entretien accordé au quotidien La Prospérité affirme "avoir reçu l'autorisation préalable auprès de la fille de Marie Misamu et du grand-frère de l'illustre disparue depuis trois ans", pour porter haut le nom de cette chanteuse chrétienne auteur-compositrice de la chanson «Deux Saisons», qui a fait le bonheur de tout un peuple.

Déjà dès son enfance, la Diva Tatiana Kruz était fane et amoureuse du style musical de Marie Misamu. L'on se souviendra que l'an dernier, l'artiste avait interprété l'un des titres de la sœur Marie, dans la chanson « Salela nga bikamua ». Un titre qui a réussi au regard du succès enregistré sur la scène musicale RD Congolaise et Mondiale. L'on peut dire que "Kruz-Kruz" se trouve dans la peau de Marie Misamu, car elle chante déjà avec une voix semblable à cette dernière. La chanson a été interprétée plus douce que la version originale chantée il y a quelques années. C'était un défi pour l'artiste de chanter cette chanson de Marie Misamu et elle a fini par convaincre le public sur son talent de chanteuse de la classe mondiale.

Par ailleurs, l'artiste dit avoir reçu l'autorisation de chanter les chansons de Marie Misamu et a, à cet effet, affirmé en avoir parlé avec Ruth Misamu, fille de son idole Marie Misamu et l'un de ses frères. « Je me suis rencontré avec Ruth Misamu et le grand-frère de la sœur Marie Misamu. On s'est rencontré sur un plateau. Je leur avais fait une surprise. Ruth c'est une petite sœur pour moi, j'ai beaucoup d'affection pour elle », a déclaré Tatiana Kruz. Et d'ajouter : « Ils m'ont permis. Ils ne sont pas là dans les affaires des droits d'auteur».

Machine à beauté

Autre sujet de l'actualité, l'artiste est actuellement en phase de promotion de son prochain album « Confirmation », disque qui aura 7 titres. Elle a largué il y a peu sur le marché, un titre promotionnel, "Machine à beauté" déjà disponible dans toutes les plateformes de téléchargement et en streaming.