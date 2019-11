Congo-Kinshasa: [Financé par le COREF/PROFIT-CONGO] - Lancement du séminaire de formation sur le système comptable OHADA révisé

*Il s'est ouvert, lundi 4 novembre 2019, au Centre Caritas-Congo, le séminaire de formation sur le système comptable OHADA révisé. Organisées par le Conseil Permanent de la Comptabilité au Congo (CPCC), avec l'appui du Comité d'Orientation de la Réforme des Finances publiques (COREF) sur financement de la banque mondial à travers le projet PROFIT Congo, ces assises qui dureront 5 jours, ont pour but de permettre aux enseignants des écoles secondaires, aux Inspecteurs de sciences commerciales et aux enseignants de l'ESU, de réaliser la mise à jour de leurs connaissances en comptabilité OHADA en intégrant les innovations et évolutions introduites par l'Acte uniforme relatif au droit comptable et à l'information financière.

"Vous devez savoir que l'enseignement est un art qui comporte des règles, et la première de celles-ci est la pédagogie. Cependant, l'enseignement est aussi et d'abord la connaissance de la matière que l'on dispense", déclare le Ministre des Finances aux participants à ce séminaire, par l'entremise de son Directeur de Cabinet adjoint.

Aussi, les a-t-il encouragés à faire preuve d'assiduité pendant les cinq jours que durera ce séminaire et à prôner, à tout instant, la culture de l'excellence, dans la mesure où ils sont les premiers à bénéficier de cette formation.

Le Secrétaire Général du CPCC et les Experts-comptables, formateurs certifiés et membres du Comité de pilotage pour la vulgarisation du système comptable OHADA en RDC, animeront ce séminaire et aborderont l'essentiel de la révision de ce référentiel comptable.

Des applications sont prévues pour un meilleur ancrage des matières et surtout une large part sera réservée aux échanges.

Vulgarisation du référentiel comptable de l'OHADA

Retenons que ce séminaire est organisé à l'intention des Enseignants de comptabilité tant au niveau secondaire que supérieur et universitaire ainsi que des Inspecteurs de sciences commerciales. Il constitue, selon le Directeur de Cabinet du Ministre des Finances, l'une des priorités fixées par son ministère dans sa mission d'encourager la vulgarisation du référentiel comptable de l'OHADA.

Faudrait également rappeler que l'organisation du présent séminaire entre dans la concrétisation du Programme d'actions du Gouvernement qui repose entièrement sur la vision du Président de la République, Félix TSHISEKEDI, qui vise à faire de la République Démocratique du Congo un pays émergent à l'horizon 2030.

C'est dans cette perspective qu'une attention particulière est accordée, à travers ce séminaire, au secteur de l'éducation.

En organisant ce séminaire, "le Conseil Permanent de la Comptabilité ambitionne de renforcer les capacités de tous les enseignants de comptabilité de la République Démocratique du Congo sur le référentiel comptable de l'OHADA afin d'homogénéiser les connaissances et, partant, mieux valoriser son enseignement dans la section commerciale et gestion à l'école secondaire et dans les autres filières intéressantes au niveau supérieur et universitaire", précise William MBUYAMBA, Secrétaire General du CPCC.

Cependant, les participants à ce séminaire constituent un échantillon représentatif provenant de différentes structures d'enseignement de la capitale, à savoir : les Enseignants de comptabilité des écoles secondaires organisant la section commerciale et gestion, les Inspecteurs de sciences commerciales ainsi que les Enseignants de comptabilité au niveau supérieur et universitaire. Toutes les quatre provinces éducationnelles de la ville sont représentées par les délégués des écoles retenues.

Le Secrétaire Général du CPCC signale, par ailleurs, que « l'action de formation des enseignants de comptabilité et des Inspecteurs que nous démarrons aujourd'hui à Kinshasa va s'étendre dans toutes les provinces de la République Démocratique du Congo. Pour cette année 2019, la Ville-Province de Kinshasa et la province du Nord-Kivu ont été retenues pour bénéficier de cette formation ».

Contexte

Après quatre ans d'application en RDC, le Système Comptable OHADA entré en vigueur le 1er janvier 2018 a connu sa première révision consacrée par l'adoption de l'Acte uniforme relatif au Droit comptable et à l'information financière, adopté à Brazzaville, le 26 janvier 2017. Ce nouvel Acte uniforme est entré en vigueur depuis le 1er janvier 2018 pour les comptes personnels et le 1erjanvier 2019 pour les comptes consolidés, comptes combinés et pour le référentiel IFRS.

Cet Acte uniforme a induit des améliorations significatives de différents traitements comptables et des innovations comptables majeures. Ces changements qui épousent les fondements de la comptabilité anglo-saxonne entérinent la mutation de la comptabilité générale vers la comptabilité financière avec la prise en compte des normes internationales d'information financière contenues dans le référentiel IFRS.

A cet effet, tenant compte de la forte financiarisation de la comptabilité introduite dans le nouvel Acte uniforme, les différents professionnels comme les enseignants sont appelés à se former et à renforcer leurs capacités.

Aussi, le Conseil Permanent de la Comptabilité au Congo, en sa qualité d'Autorité Comptable de la RDC et d'organe du ministère des finances chargé de la vulgarisation du système comptable OHADA, se devait de répondre aux besoins des producteurs des états financiers, des professionnels de la comptabilité et des enseignants en matière de formation pour la mise à niveau.

La cérémonie d'ouverture s'est déroulée en présence des Secrétaires Généraux aux Finances, à l'EPST, à l'ESU ainsi que celui du Conseil Permanent de la Comptabilité au Congo. Etaient également présents, le Coordonnateur National du COREF, représenté, et l'Inspecteur Général de l'Enseignement.