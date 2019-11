Madagascar: Cabaret - Jean Aimé investit Le Glacier

Ambiance « mafana » au Le Glacier ! Jean Aimé, le crooner qui sait faire monter la température animera la scène du côté d'Analakely demain soir.

Sans chichi ni façon, les noctambules auront de la musique sur quoi danser à fond et en profiter au maximum. Loin des chants de lamentation, ses morceaux entraînants correspondent parfaitement aux soirées endiablées et conviennent également aux amateurs de rythmes effrénés. Lui, c'est Jean Aimé, ce metteur d'ambiance de renom qui animera la soirée de vendredi au Le Glacier Analakely. Son style ? Un look atypique allant des cheveux orangés aux chemises fleuries ou encore des accessoires bling bling quand cela lui chante. Bref du tape à l'œil qui reflète exactement le zook-love qu'il a choisi comme genre de musique par excellence.

Néanmoins, le chanteur ne se cantonne nullement à un seul genre. Tout ce qui fait bouger, il en est preneur. Une passion qui l'emmène à explorer les musiques des îles allant du maloya en passant par le séga jusqu'aux musiques du terroir. Un bon mélange qui lui a permis de se faire une certaine renommée en presque vingt ans de carrière.

Optimiste et positiviste de sont état, Jean Aimé ne cesse d'encourager comme c'est le cas dans « Toujours en avant », l'un de ses titres sortis cette année. En même temps, il aborde des faits sociaux plus sérieux dans « Mila Sakafo ». Que ce soit dans « Par silence » ou son fameux « Andrasako foana anao chérie » et ses autres morceaux, Jean Aimé fera montre, comme à l'accoutumée la température et chauffera la salle jusqu'au petit matin. Pour les inconditionnels, ceci figurera sûrement parmi les moments à ne pas rater sous aucun prétexte.