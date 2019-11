Madagascar: Histoire - L'incendie du Palais de la Reine oublié petit à petit

Le Palais de la ReUn anniversaire de tragédie, l'incendie du Palais de la Reine de Manjakamiadana le 06 novembre 1995, ne se fête pas sans doute.

Apparemment, l'état actuel de ce patrimoine national ne fait ni chaud ni froid à la plupart des Tananariviens. Pour certains, c'est la mémoire, l'héritage identitaire et l'histoire que ce palais représente qui importe le plus bien qu'il ne reste que des ruines, les murs et la toiture. Pour d'autres, retrouver ce joyau d'Antananarivo tel quel avant l'incendie criminel serait l'idéal. Ces derniers devront patienter quelques mois, puisque la promesse de l'actuel chef de l'Etat, Andry Rajoelina, est de redorer le Rova avant la célébration des 60 années de l'Indépendance de Madagascar.

Après le 06 novembre 1995, les travaux de reconstruction les plus conséquents ont été effectués sous l'ère Marc Ravalomanana. Puis, malgré des fonds alloués ici et là, aucun travail d'envergure n'a été engagé depuis. Cependant, le Palais de la Reine attire toujours des visiteurs venus du monde entier. L'intérêt des nationaux n'a pas aussi été trop entamé par sa destruction. Pour la petite histoire, la dernière monarque qui a habité le Rova a été Ranavalona III. Durant l'ère coloniale, Galliéni a rapatrié les dépouilles des rois et reines sur place, une stratégie pour qu'Ambohimanga où se trouvait Andrianampoinimerina, cesse d'être un lieu de culte. Comme il fallait effacer tout repère culturel et identitaire aux Malgaches.