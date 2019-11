Madagascar: Education - Partenariat Le Petit Nid-République populaire de Chine

La Vice-Premier ministre de la République Populaire de Chine, Madame Sun Chunlan était en visite à l'Ecole Le Petit Nid, le mardi 05 novembre 2019 pour établir un partenariat dans le but, selon les termes de la Directrice Fondatrice de l'école Le Petit Nid, Sahoby Mampionona RAMAHAFALISOA, et le Président Directeur Général du Groupe Petit Nid : « de collaborer pour le bien des enfants malgaches ».

Elle a d'ailleurs souligné l'importance de l'apprentissage de la langue en mettant l'accent sur le fait qu'avec la compréhension de la langue vienne une aisance dans les échanges, ce qui permettra une entraide et un enrichissement mutuel. La Directrice du Petit Nid a également mentionné le fait que la Chine est un partenaire de choix du fait de sa place parmi les plus grandes puissances mondiales. Elle continuera à exposer les autres raisons qui ont poussé son établissement à établir cette alliance : « La langue chinoise est l'une des langues les plus parlées au monde ; de ce fait pour nous, en tant qu'île, il est tout à fait normal que l'on s'applique à son apprentissage». A noter que Le Petit Nid a été choisi pour avoir la 1ère classe Confucius à Madagascar. Ainsi, les élèves de l'institution répartis dans la section Française (programme et brevets français) et la section 1 (programme malgache et diplômes malgaches), s'attèleront tous à l'apprentissage de la langue et de la culture française.

Pour Marie Thérèse Volahaingo, Ministre de l'Education nationale et de l'Enseignement technique et professionnel, la venue de la Vice-Premier ministre est la marque des bonnes relations qu'entretiennent Madagascar et la Chine. Une relation qui a déjà fait profiter à Madagascar d'une multitude d'avantages comme les diverses bourses et équipement octroyés par le Gouvernement Chinois. Ainsi, il serait même envisageable pour Madagascar de faire entrer l'enseignement de la langue chinoise dans le programme ; une perspective qui, est encore en cours d'étude.