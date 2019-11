Madagascar: Hippisme - Journée de clôture dimanche !

Les courses de chevaux organisées par l'AHCEL vont connaître une fin de saison en apothéose ce dimanche, à Bevalala.

Une saison bien remplie devait-on dire avec l'arrivée des poulains et pouliches de deux ans et demi dont certains rivalisent déjà avec les grands chevaux. Preuve si besoin est que le président Michelson Rakotoarisoa et son équipe ont fait du beau travail dans l'amélioration de la race chevaline qui figure parmi ses priorités.

Après les courses de Mahazina à Ambatolampy, l'hippodrome de Bevalala qui accueille la moitié du programme offrira ce dimanche un condensé de la saison avec en filigrane la participation des meilleurs chevaux du moment.

Il va sans dire que la journée s'annonce somptueuse car l'AHCEL ne manquera pas comme à son habitude d'animer au mieux cette dernière journée à ne pas rater sous aucun prétexte.

On connaîtra aussi en marge, le gagnant de la cravache d'or destinée au jockey qui a marqué la saison 2019. Un petit suspense en fait car contrairement à son habitude Patrick Rakotoarivelo a été moins percutant que lors des précédentes années. Mais c'est peut-être aussi à cause de la confirmation de jeunes talents dont Falinirina Nomenjanahary ou encore Roméo Radotiana sans oublier Gil Chezard Ralaivonitsara, les trois hommes faisant partie des plus réguliers en 2019.