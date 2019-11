Ile Maurice: Portrait - Cinquièmes législatives pour Irfan Rahman

21 ans qu'il occupe ce poste. Le commissaire électoral Irfan Rahman (photo), 58 ans, en est à ses cinquièmes élections à Maurice. Après celles de 2000, 2005, 2010 et 2014. Il a également été à la tête de l'organisation de quatre élections régionales à Rodrigues en 2002, 2006, 2012 et 2017.

Pour ceux qui ne le savent pas, Irfan Rahman est le petit-fils de sir Abdool Razack Mohamed. Il est l'aîné des deux enfants de Zohra Mohamed et d'Osman Rahman, négociant et footballeur au sein des Muslim Scouts et de la sélection nationale.

Enfant, Irfan Rahman a fréquenté l'école primaire de la Salle, d'où il est sorti boursier. Il poursuit alors ses études secondaires au collège Royal de PortLouis, avant de mettre le cap sur Londres, plus précisément au Grays Inn, où il étudie le droit.

De retour à Maurice, Irfan Rahman se joint au cabinet de son oncle Yousuf Mohamed en tant que junior, avant d'intégrer le parquet, deux ans plus tard. Puis, il est nommé magistrat à la cour de Mapou, entre autres, et à Rodrigues. Dix ans après, il est nommé Senior Magistrate à la cour intermédiaire.

Avant d'être retenu pour le poste de commissaire électoral, pour lequel il a postulé par pur hasard, Irfan Rahman a travaillé en quatre occasions comme Returning Officer. Ce, à la demande de nul autre que Yusuf Aboobaker, l'actuel président de l'Electoral Supervisory Commission, qui n'était à l'époque qu'un simple membre de cette instance.

Dans l'exercice des fonctions que lui confère la Constitution, le Commissaire électoral n'est soumis aux directives ou contrôle d'aucune autre personne ou autorité. À son bureau, il est assisté dans sa tâche par un Chief Electoral Officer, un Deputy Chief Electoral Officer, deux Principal Electoral Officers, deux Senior Electoral Officers et de 12 Electoral Officers, ainsi que d'autres employés.

Irfan Rahman est marié à Shaista et le couple a une fille, Uzma, 23 ans, qui a étudié l'économie et la finance en Angleterre. Il est un passionné de football européen et de musique classique, en particulier celle du Pandit Hari Prasad Chaurasia ou encore celle de Maurice Jarre.

Dans un entretien à l'express en septembre 2017, Irfan Rahman avait confié qu'avant de quitter ce monde, il souhaiterait «mettre sur pied, avec le concours de quelques amis proches, un trust pour l'éducation et l'empowerment des étudiants brillants, issus de familles modestes, qui n'ont pas les moyens de financer leurs études».