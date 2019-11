Ile Maurice: A ceux qui ne figurent pas sur le registre électoral

L'Electoral Supervisory Commission (ESC) a émis un communiqué de quatre pages hier, mercredi 6 novembre, pour rappeler les procédures d'enregistrement des électeurs.

Ce, après des critiques très virulentes formulées sur les réseaux sociaux à l'intention du personnel du bureau du commissaire électoral par certains qui ne figurent pas sur l'actuel registre électoral. Un registre, qui rappelons-le, prend effet le 16 août chaque année.

L'ESC rappelle que la Constitution stipule que pour être éligible au vote, un électeur doit être enregistré comme tel dans la circonscription où il réside on the prescribed date, qui est le 1er janvier de l'année. Et que «the duty to register himself or herself as an elector rests on the citizen». Il cite également de nombreux articles de presse publiés à ce sujet.

