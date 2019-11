Soudan: Nicolas confirme la volonté du gouvernement de résoudre les problèmes de l'agriculture

Khartoum — La membre du conseil de souveraineté Mme. Raja Nikola a confirmé que le gouvernement de transition était déterminé à résoudre les problèmes du secteur agricole ainsi que son progrès afin de contribuer à l'économie soudanaise et au revenu national.

C'était lors de sa participation mercredi à la Place de la Liberté, lors d'une cérémonie destinée à distribuer du matériel et des machines agricoles à un certain nombre d'États soudanais dans le cadre des programmes et projets de la Commission du désarmement, de la démobilisation et de la réintégration(DDR), avec le soutien du Royaume de Suède et le partenariat du Programme des Nations Unies pour le développement.

Mme.Nicola a déclaré que le soutien fourni aux États constituait un lien important pour soutenir les agriculteurs dans le but de renforcer les capacités, de préparer les terres, la récolte et d'accroître la production et la productivité, et constituait un encouragement important pour le développement du travail agricole dans les États du Kordufan Nord, Sud et l'Ouest ainsi que les États du Sennar et du Nil Bleu, où l'agriculture est la source de revenus.