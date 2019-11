Cote d'Ivoire: Ligue 1/5eme journée - L'AFAD conduit la troupe, Tanda brille

L'AFAD qui enchaine, la SOA toujours invincible, l'Asec qui fait chuter Sol FC pour la première fois de la saison, le Sporting Club de Gagnoa toujours en attente de sa première victoire,... Retour sur les faits marquants de la 5ème journée.

L'AFAD, logique leader Battus par l'Asec Mimosas (1-0, 2e journée), les Afadistes n'ont plus connu la défaite en Ligue 1. La formation de l'AFAD a enchainé son troisième succès de rang, le samedi, en dominant l'ASI d'Abengourou (2- 0).

Une performance qui propulse les hommes de Yonsian Blaise à la tête du classement à une longueur de la SOA (2e, 11 points). Logique leader, l'AFAD a inscrit six buts et encaissé un seul sur ses trois dernières sorties.

La SOA toujours invincible Ils ne sont certes pas leaders mais ils ne sont pas non plus ridicules. Les Militaires, en cinq journées, n'ont concédé la moindre défaite. La SOA compte trois victoires, dont la dernière est celle enregistrée face à Issia Wazi (1-0), et deux nuls.

Soit un total de 11 points qui leur permet de s'asseoir dans le fauteuil de dauphin de l'AFAD (12 points). Avec 6 buts inscrits contre 2 encaissés, les hommes Jean-Baptiste Aka peuvent même prétendre au challenge de meilleure défense.

L'Asec, la performance Invaincu après trois journées, Sol FC d'Abobo enfilait s'en le savoir le costume de strige dont le cri perçant faisait fuir l'adversaire. C'est donc fort de cette invincibilité que les enfants d'Abobo se sont présentés à l'Asec Mimosas qui sortait d'une défaite contre la SOA (0-1).

Mais dans ce qui s'apparentait à la grosse affiche de la 5ème journée, les Mimos ont plutôt fleuri. Et même de plus belle.

Après avoir concédé l'ouverture du score, les garçons de Julien Chevalier ont dynamité la défense abobolaise (3-1) grâce à un doublé de Salif Bagaté et une réalisation toute aussi merveilleuse de Diarrassouba Salifou. Offrant ainsi aux Mimos leur second succès de la saison.

Une belle performance pour les jaune et noir qui infligent ainsi à Sol FC sa toute première défaite de la saison après trois succès consécutif.

Tanda, la bonne affaire L'AS Tanda réalise une réelle performance. Victorieux de Gagnoa lors de la 4ème journée, les Etoiles du Gontougo ont enchaîné un second succès, mardi, en championnat.

Cette fois-ci, la victime s'appelle WAC. Grâce à Kouadio Koffi Noël (25e) et Amani Kouassi (46e), les hommes de Tanda ont battu les Guêpes (2-0) et remontent ainsi à la 4ème place du classement avec 9 points.

De son côté, le WAC retombe à la 13ème place du classement avec un statut de premier relégable derrière le Sporting de Gagnoa.

Le Sporting chasse Gigi Le Sporting Club de Gagnoa a touché le fond. La formation du Fromager occupe une triste 12ème place au classement avec seulement deux petits points pour 4 buts inscrits contre 8 encaissés.

Un parcours inimaginable pour la direction du club qui a cru bon de confier la direction technique à Traoré Siaka dit Gigi. Mais après sept matchs toutes compétitions confondues sans victoires, l'ancien entraîneur de l'Asec Mimosas a été prié d'aller voir ailleurs.

Une fin de collaboration prématurée entre Gigi et le SC Gagnoa. Issia en pleine tourmente Rien ne va à Issia Wazi.

Le promu est dans le noir et risque de repartir en Ligue 2 au terme de l'exercice. Les garçons de la présidente Ginette Ross, en cinq matchs de championnat, revendiquent autant de revers.

Aux difficultés offensives (3 buts) s'ajoute une défense poreuse qui a encaissé déjà 10 buts. Et dire que la dernière place du classement colle parfaitement à la peau des Indomptables n'est que pur euphémisme. Car, avec un tel parcours, on ne peut espérer mieux du côté du Rocher.

Mockey, l'artificier Jean Baptiste Nangui Mockey est l'actuel meilleur buteur de la Ligue 1. Après 5 cinq journées, l'attaquant de l'USC Bassam a déjà volé la politesse à cinq reprises aux portiers adversaires.

Il a inscrit son cinquième but lors de la défaite des Insulaires face à Bouaké FC (1-2), le lundi dernier. 13 buts inscrits Les buteurs n'ont pas été inspirés lors de cette 5ème journée.

Sur les 6 matchs disputés en attendant le match en retard entre l'Africa et le FC San Pedro (7 novembre), seulement 13 buts ont été enregistrés. Le match Sol FC-Asec Mimosas (1-3) et USC Bassam-Bouaké FC (1-2) ont enregistré le plus grand nombre de buts.