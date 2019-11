Sénégal: La décharge de la Petite Côte impraticable - La Nationale 1 envahie par les ordures à Gandigal

Une fumée noire, dégageant une odeur âcre qui agresse les narines et tout l'appareil respiratoire des populations, pardon des voyageurs, passants et autres usagers de la route. C'est le calvaire vécu depuis plusieurs semaines maintenant sur la route nationale n°1 (RN1) à hauteur de la localité de Gandigal, sur le tronçon Nguékokh-Mbour.

Cette partie du corridor Dakar-Bamako est devenu un dépotoir sauvage d'ordures dégageant une odeur fétide et qui brûlent en continu, indisposant les usagers de la RN1, de l'autoroute à péage Dakar-Mbour et même des riverains et autres propriétaires de parcelles à usage d'habitation dans la zone.

La route nationale n°1 (RN1) ou le corridor ouest africain (Dakar-Bamako) à l'entrée de la localité de Gandigal, sur l'axe Nguékokh-Mbour, est envahie par les ordures déversées par des bennes-tasseuses de plusieurs communes du département de Mbour.

La situation prend des proportions alarmantes. Le ravin et les anciennes carrières sur le site accueillant pendant des années les ordures et déchets solides et plastiques collectés dans la petite côte ne sont plus fréquentés, ou presque.

En effet, les camionneurs préfèrent larguer leurs chargements en dehors du site dédié. Des éboueurs et autres récupérateurs et recycleurs commencent à envahir le site, dispersant les ordures dans le but de récupérer quelques objets (ré) utilisables.

En dehors de cet aspect, sur les lieux se promènent des vaches et petits ruminants en plus des chiens errants. Ces bêtes causent des ennuis à la circulation, étant souvent à l'origine des accidents ou se faisant tuer par des automobilistes ou des gros porteurs.

Suite à une descente sur les lieux, après investigations, l'on a appris que des alertes ont été lancées dans les différentes municipalités concernées par la décharge de Gandigal.

Des citoyens se désolent de voir les camions déverser leurs charges à quelques encablures de la route, par endroit, ou même sur les bords de la nationale 1.

Ce qui est à l'origine de nombreux désagréments chez les usagers de la RN1 et de l'autoroute à péage Dakar-Mbour une fois à hauteur de cette décharge incontrôlée.

Pis, le mal est plus profond. Des propriétaires de parcelles à usage d'habitation se lamentent du fait de la transformation de leurs terrains en dépotoirs d'ordures. L'un d'eux ayant requis l'anonymat n'exclut pas une sommation contre les camionneurs déversant des déchets solides ménagers sur son terrain.

Un habitant de Gandigal nous parle des efforts faits par l'Unité de coordination de la gestion des déchets (Ucg) qui dépêche sur place des camions et pelles mécaniques refoulant les ordures dans les anciennes carrières.

Les causes seraient liées à l'impraticabilité des voies d'accès au dépotoir principal, à cause de l'hivernage qui semble fini. Les municipalités de Mbour, Nguékokh, Malicounda et la Sapco sont interpellées.

A Saly, des voix s'élèvent de la part des professionnels du tourisme, indexant la Sapco de ne pas prendre en charge la gestion de la décharge de Gandigal pour éviter les débordements sur la voie publique et la route nationale. Leur inquiétude est des plus grandes car la saleté, les déchets ne riment pas avec l'essor tourisme.