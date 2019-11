Algérie: Mawlid Ennabaoui - Une fête célébrée avec faste par les familles ouarglies

Ouargla — Le Mawlid Ennabaoui Echarif (anniversaire de la naissance du prophète Mohamed QSSSL) est une fête culturelle et cultuelle sacrée que les familles Ouarglies mettent un point d'honneur à célébrer avec faste.

Très attachée aux us ancestraux de dimension sociale, la population Ouarglie accorde une grande importance à cette fête, une des occasions mises à profit pour consacrer les valeurs de fraternité et d'entraide entre habitants et voisins, qui s'apprêtent quelques jours avant le jour "J" à perpétuer.

Outre les processions religieuses, halqate et autres activités religieuses, les habitants préparent des mets "spéciaux" pour la circonstance, dont les plats de Meski, Mekhtouma, Sfouf et Takdhort, à partager avec les invités et les voisins.

Les familles se procurent les produits et ingrédients nécessaires à la préparation d'un menu riche et diversifié de gâteaux et de plats traditionnels agrémentés, lors des soirées et veillées conviviales, par l'incontournable thé accompagné de gâteaux et de fruits secs.

Les femmes aux foyers ne laissent pas cette occasion passer sans renouer avec les regroupements, en présence de leurs enfants, pour entonner des chants religieux et Madih louant les préceptes, conduite et pratiques consacrés par le prophète Mohamed (QSSSL), avant de procéder à l'ornement des mains des petits de henné pour les inciter à perpétuer cette fête, dans une ambiance enveloppée d'encens traditionnel, préparée spécialement pour l'occasion, en signe d'attachement aux traditions locales séculaires.

Les mosquées sont aussi au rendez-vous avec les flux de fidèles venus célébrer cette fête dans une ambiance de ferveur, reprenant des chants religieux, dont des poèmes déclamant et mettant en valeur la vie, la conduite et les valeurs du prophète Mohamed (QSSSL), en sus de récitations du Coran et de l'organisation de concours religieux à l'initiative de la direction locale des Affaires religieuses et des Wakfs.

L'occasion, également mise à profit par des associations caritatives pour organiser des circoncisions collectives au profit d'enfants issus de familles défavorisées, est marquée par un grand mouvement de citoyens, notamment les femmes au foyer, au niveau des marchés, dont le plus célèbre Souk Lahdjer, venus faire leurs emplettes, dont la "Tamina" indétrônable plat de cette fête, et, bien entendu, les bougies.

L'on relève, heureusement cette fois-ci, une baisse sensible, par rapport aux années précédentes, du nombre de tables qui exposent les produits pyrotechniques, chose qui contribuera à protéger la santé des personnes et éviter des accidents parfois graves, a indiqué Noureddine, un commerçant au quartier Chorfa, à Ouargla.