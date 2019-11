Sénégal: Mondial U17 - Le «lionceaux » subissent la loi de la Rojita

L'équipe nationale du Sénégal U17 n'ira pas plus loin dans la Coupe du Monde de la catégorie qui se déroule au Brésil. Seul représentant africain encore en lice, les Lionceaux sont finalement tombés hier, mercredi 6 novembre, face à la Rojita d'Espagne (2-1) pour le compte des 8èmes de finale.

La qualification historique en quart de finale de la Coupe du monde U17 au Brésil n'a pas été au rendez-vous pour l'équipe nationale du Sénégal des Cadets. Les Lionceaux se sont inclinés hier, mercredi 6 novembre au Stadium de Serrinha, face à l'Espagne (2 à 1) pour le compte des 8èmes de finale.

Après la deuxième place obtenue dans son groupe D avec 6 points, les Protégés de Malick Daff avaient un grand coup à jouer dès cette première participation à un Mondial de la catégorie U17.

Mais, ils ont cette fois montré une visage peu reluisant par rapport à leurs précédentes sorties contre leur adversaires de groupe avec à la clé l'une des meilleures attaques.

Méconnaissables, les Lionceaux ont en effet subi d'entrée le jeu et encaissent logiquement un premier but à la 27ème min. Sur une bonne combinaison, c'est Robert Navarro qui conclut son action du plat du pied et ouvre le score.

La réaction des Lionceaux sera cependant timide pour faire douter un adversaire espagnol. Tout en maitrise, la Rojita boucle la première période avec ce court avantage (1-0).

A la reprise, Malick Daff renforce son attaque. Il effectue son premier changement avec la rentrée de Alioune Badara Baldé à la place de Insa Boye(49e min).

Si les Lionceaux ont pu retrouver un peu d'allant en attaque avec quelques bonnes séquences de jeu, ils seront douchés par un deuxième but presque identique. Sur une contre attaque, German Varela profitera d'un contre favorable pour battre encore du plat de pied le portier sénégalais et aggraver la marque (2-0).

Dans le dernier quart d'heure, le Sénégal jette ses forces et se procure ses meilleures occasions. Ses nombreuses tentatives seront récompensées à la 85ème minute. Sur un centre, Souleymane Faye se jette, réduit le score (2-1) et redonne un mince espoir d'égalisation.

Mais, il n'arrivera pas et le Sénégal quitte la compétition. A noter que les deux autres représentants du continent africain en 8èmes de finale, notamment le Nigeria et l'Angola ont été éliminés en huitièmes de finale respectivement par la Corée du Sud et les Pays-Bas.