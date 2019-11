Congo-Brazzaville: Environnement - Lancement du projet « Révolution verte »

L'initiative est du Cercle des amis du Pool Malebo (CAP) et le Centre d'appui aux initiatives communautaires de développement (CAICD) qui ont choisi le 6 novembre, journée consacrée à l'arbre dans le pays, pour jeter les bases des « couleurs de la révolution verte » à travers le planting d'arbres fruitiers au lycée Nganga-Edouard.

Dans le cadre de la protection de l'environnement à travers la lutte contre le réchauffement climatique et la diversification économique verdoyante, le CAP et le CAICD ont choisi la journée du 6 novembre pour mettre sur pied leur projet.

Révolution verte est, à en croire ses initiateurs, un micro projet intitulé « Une école, un verger », qui consiste à planter des arbres fruitiers dans de nombreux établissements scolaires dont les arbres prioritaires étaient le manguier et le safoutier.

« Depuis un certain temps, on ne plantait pas des arbres fruitiers à l'occasion de la journée du 6 novembre. Aujourd'hui, pour lutter contre l'insuffisance alimentaire, si une école possédait au moins cinq arbres fruitiers, cela serait bénéfique pour elle et la société congolaise », a indiqué le secrétaire général du CAP, Pulphiri Koyi Mavoungou.

Ainsi, les animateurs du projet ne comptent pas se limiter juste sur le site du lycée Nganga-Edouard. Ils entendent l'étendre dans la quasi-totalité des établissements scolaires de Brazzaville ainsi que dans le Congo profond afin de pérenniser leur action.

Une initiative positivement appréciée par le proviseur du lycée Nganga-Edouard, John Ebata, ainsi que les élèves qui ont promis de protéger ces arbres fruitiers. « L'arbre représente la vie et vous savez qu'actuellement, il y a des réchauffements climatiques. Plus nous plantons des arbres, plus nous sauvons la vie. Donc les changements climatiques qui s'opèrent et qui sont en train de bouleverser toutes les activités humaines font en sorte que nous allions vers le planting d'arbres pour sauver la nature », a souligné le proviseur, souhaitant longue vie à ces associations.