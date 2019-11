Sénégal: Préavis de grève déposé - Le Cusems pose les jalons d'une année perturbée

Le Cadre unitaire syndical des enseignants du moyen-secondaire (Cusems) a déposé sur la table du ministre de la Fonction Publique, et du Renouveau du service public, un préavis de grève couvrant la période du 01/11/2019 au 31/10/2020.

Le Cadre unitaire syndical des enseignants du moyen-secondaire (Cusems) est le premier syndicat du G7, groupe des syndicats dits représentatifs, à avoir déposé un préavis de grève pour fustiger, avec beaucoup de déception, le faible niveau de mise en œuvre des accords du gouvernement.

Conformément à la législation en vigueur au Sénégal, les camarades de Abdoulaye Ndoye, ont adressé une note à la ministre de la Fonction Publique, et du Renouveau du service public, sur ils exigent la satisfaction des revendications. Il ne faut pas cherche loin.

Le Cusems exige le respect des accords consignés dans le protocole du 30 avril 2018, notamment l'apurement de tous les dossiers administratifs des enseignants dans le circuit et parachèvement du processus de dématérialisation, la création du corps des administrateurs scolaires et la mise en disposition de parcelles non-viabilisées au CUSEMS à Dakar et dans les capitales régionales (Accords de 2011).

En plus de l'alignement de l'indemnité de logement des enseignants pour un système de rémunération juste et équitable, le Cusems réclame l'apurement des sommes dues au titre des rappels et la mise en œuvre des accords sur le Crédit DMC dont l'apurement sans délai des conventions de 2016, le démarrage immédiat du schéma d'externalisation du crédit et le respect du quota des 10 000 mises en solde par an. Le Cusems souhaite l'arrêt de la surimposition des rappels (Intégration, Validation, avancement) payés aux enseignants.

Autre question d'ordre pédagogique soulevée par le syndicat, est l'amélioration de l'environnement scolaire, notamment l'élimination des abris provisoires, rationalisation des effectifs des classes, augmentation des budgets des établissements, les assistants sociaux dans les écoles.

Pour une amélioration des enseignements-apprentissages, le Cusems invite l'Etat au recrutement d'un nombre conséquent d'enseignants pour le respect des ratios entre élèves et professeurs dans les salles de classe.

Ainsi, le Cusems veut des mesures hardies de l'Etat pour restaurer la confiance entre les principaux acteurs.

Autrement, indique le syndicat, les autorités porteront l'entière responsabilité de toute détérioration du climat social dans l'espace scolaire.