Congo-Brazzaville: Grand prix Natura - De nombreuses personnalités primées

Le Conseil écologique et scientifique du Forum panafricain des ambassadeurs du climat (Fpac) a décerné, le 6 novembre à Brazzaville, sa récompense à plusieurs personnalités morales et physiques du Congo.

Les objectifs du prix sont, entre autres, de favoriser les échanges entre les acteurs de la protection de la nature et de contribuer à une dynamique d'amélioration continue des outils et des méthodes de protection de la nature et de la biodiversité. Ce grand prix valorise pareillement l'engagement des acteurs locaux en récompensant les initiatives les plus édifiantes et pertinentes.

L'entreprise Saris-Congo, la mairie de Brazzaville et le ministère de l'Enseignement primaire, secondaire et de l'alphabétisation (Mepsa), la préfecture de la Bouenza, la direction du Centre national de la radio et de la télévision et l'Association des orphelins de Bouansa ont été primés. Les personnalités distinguées par ce prix bénéficieront d'une mise en visibilité de leurs actions durant une année.

« En primant ces personnalités, nous rendons hommage au président Denis Sassou N'Guesso, grand défenseur des initiatives de protection de la nature et président en exercice de la Commission climat du Bassin du Congo. Les actions des personnalités primées sont inscrites dans une approche de développement durable. Dans leurs actions, ils utiliseront désormais notre logo durant une année », a déclaré Francis Mexint Itoua Ngoma, président du Fpac.

Le grand prix Natura est accordé à plusieurs personnalités morales et physiques pour leurs actions exemplaires de protection, de conservation de l'environnement ainsi que de l'écologie et de valorisation de la terre mais aussi de sensibilisation, d'information, d'animation et de suivi scientifique.

Emus par cette distinction, les lauréats ont salué la démarche du Fpac. « Nous encourageons l'initiative. Il est important que les Congolais traduisent en action la vision verte du président. Pour protéger l'environnement, nous avons déjà planté soixante-deux mille sept arbres et pour cette année, nous avons encore planté mille pieds d'arbres sur un hectare; un signe de notre engagement de soutenir la vision verte du président de la République », a indiqué le délégué de l'entreprise Saris-Congo.

Le 21 novembre, le Fpac, en collaboration avec la Saris-Congo, compte créer une forêt communautaire de plusieurs hectares.

« L'agriculture urbaine à Brazzaville est un projet initié par le maire mais certaines villes africaines emboîtent le pas. Par la vulgarisation des micro jardins, Brazzaville avait été primée par le Pacte de Milan », a expliqué un délégué de la mairie.