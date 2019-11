Sénégal: Saint-Louis - Inauguration des locaux de la section de recherche de la Gendarmerie

Le ministre des Forces armées sénégalaises a inauguré avant-hier, mardi 5 novembre, les locaux de la Section de Recherche de Saint-Louis érigée au sein du Commandement de la Légion de Gendarmerie Nord.

Me Sidiki Kaba a saisi l'occasion pour inviter les populations à collaborer davantage avec les éléments de la Gendarmerie pour mieux lutter contre les formes de banditisme et le terrorisme.

Mais au préalable, le ministre des Forces armées était à Linguère où il a aussi inauguré les locaux de l'Escadron de la Surveillance et d'Intervention.

Ce sont, en tout, deux importantes structures pour la sécurité des personnes et des biens que le ministre des Forces armées, Me Sidiki Kaba, a inauguré hier, mardi 5 novembre, à Linguère et à Saint-Louis.

Il s'agit tout d'abord les locaux de l'Escadron de la Surveillance et d'Intervention de la Gendarmerie à Linguère et ensuite ceux de la Section de Recherche de Saint-Louis basée dans l'enceinte du Commandement de la Légion de Gendarmerie Nord.

Des entités qui, selon le ministre Sidiki Kaba, sont d'une «importance capitale» et «qui consacrent la montée en puissance de la Gendarmerie dans le domaine administratif et dans le domaine judiciaire».

Cette Section de Recherche de Saint-Louis est une unité «très importante» dans le cadre du renforcement de la police judiciaire. Mais, particulièrement, c'est un «outil qui sera à la disposition de la justice», pour ainsi reprendre les propos du ministre des Forces armées qui a présidé cette cérémonie d'inauguration.

«Je voudrais dire qu'aujourd'hui, en faisant ces deux inaugurations ensemble, c'est une action qui permet à la Gendarmerie d'aller au plus près (dans la proximité) des populations pour assurer la sécurité des citoyens sénégalais mais, au-delà, les frontières et surtout aussi, de lutter contre le grand banditisme, le vol de bétail, entre autres.

Il s'y ajoute aussi les nouvelles menaces auxquelles nous avons à faire face notamment le crime, le terrorisme, les trafics en tous genres tels que le trafic de drogue, d'être humain et d'armes», a précisé le ministre.

Me Sidiki Kaba a aussi saisi l'occasion pour inviter toutes les populations à collaborer avec la Gendarmerie parce que, souligne-t-il, «la sécurité est une affaire collective; c'est l'affaire de tous, pour tous et par tous pour donner des informations utiles lorsqu'on voit des comportements étranges qui pourraient être suspects et qui pourraient aboutir à la perpétration de crimes».

La cérémonie d'inauguration a eu lieu en présence du Haut Commandant de la Gendarmerie nationale et Directeur de la Justice militaire ainsi que plusieurs autorités administratives, locales, militaires, religieuses et coutumières.