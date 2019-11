Sénégal: Gestion des affaires municipales - La commune de Ogo parmi les meilleures du département de Matam

Le Maire de la commune de Ogo a tiré un bilan «satisfaisant» de sa gouvernance territoriale. Selon le maire Amadou Kane Diallo, son équipe et lui ont réussi à «redorer le blason de la commune, entre 2014 et 2019».

A l'en croire, «ces résultats ont été rendus possible grâce au modèle de management validé par le Conseil municipal». Ledit modèle intègre, a-t-il souligné, «tous les acteurs du développement à l'échelle de la commune».

Selon le Maire Amadou Kane Diallo, non moins Haut Conseiller, ses réalisations dont la liste est loin d'être exhaustive, sont entre autres, l'acquisition d'imprimantes et de photocopieuses pour les écoles, réhabilitation de salles de classes et de mur de clôture, la construction ou réhabilitation de postes de santé notamment à Sinthiou Garba, l'appui constant au mouvement de jeunes (ASC), de femmes (acquisition de 14 équipements de transformation destinés aux GPF) et aux foyers religieux, subvention aux artisans, dons en matériels divers aux mosquées (tapis) notamment à Galayabé et Thiancone Boguel, réhabilitation du marché de Ogo, création d'emploi à hauteur de 40%, acquisition de deux batteuses à Béli Thiowy et Béli Dialo, réalisation d'un magasin de stockage d'intrants et de petits matériels de 5 à 10 tonnes de 60 m2 dans le village de Ogo, construction de deux tanks à lait à Léwé Nguénar et Dendoudy, réalisation de la piste de désenclavement de Ogo-Galayabé-Hamarabé et Bélinaibé, création d'une piste entre Ogo et Wassacodé, construction de 8 villas standing, réalisation d'un lotissement administratif de 1200 parcelles, électrification des villages de Thiancone HIRAYE, Belone, Lambagou et Hombo, réalisation également de 3 forages dans les villages de Thiancone Hiraye, Thiambe et Belone et la construction de 2 stades à Thiancone Boguel et à Danthiady.

Dans la foulée, Amadou Kane Diallo, a déclaré, que c'est grâce à la bonne gestion des affaires municipales, que la commune de Ogo a réussi à obtenir l'un des meilleurs bilans du département de Matam.

"La commune a obtenu une moyenne de 68,7% lors de l'audit pour la certification citoyenne des collectivités locales, en décrochant le label Argent. La commune a également obtenu 58,7% lors de l'audit sur les performances de la collectivité en terme de réalisation", a-t-il révélé.

Le Maire de Ogo, a en outre expliqué que ces bons résultats, sont dus entre autres, à une meilleure gestion des affaires municipales, grâce notamment à la mise en place, d'une charte locale de gouvernance foncière avec l'appui du Congad.

Dans les perspectives à moyens termes, le Maire et son équipe, envisagent la réhabilitation du marché villageois de Sinthiou Garba, la réhabilitation du périmètre maraîcher de Galayabé et la construction de deux magasins de stockage d'aliments de bétail à la Zone Franche et à Diandioly, entre autres, sans oublier l'électrification des villages de Hamrabé, Garly et Galayabé.