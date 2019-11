Afrique: Elim CAN 2021 - Le Bénin veut surprendre d'entrée le Nigéria

Pour le compte des éliminatoires de la CAN 2021, le Bénin ouvre le bal dans le groupe L à l'extérieur face au Nigéria. Un début de campagne a priori compliqué pour les Ecureuils. Ayant accroché ces derniers mois des ogres sur le continent à l'instar du Cameroun, du Ghana, du Maroc... la sélection béninoise veut faire rentrer dans cette collection les Super Eagles.

En conférence de presse, Michel Dussuyer reconnaît le niveau de l'équipe nigériane mais n'occulte pas un exploit. A en croire ses déclarations, son équipe n'est pas étrangère à ce statut d'outsiders dans une telle rencontre.

« On sait que c'est un grand d'Afrique. Mondialiste, troisième de la dernière CAN. Ils ont un gros effectif avec des joueurs qui jouent au plus haut niveau. On sait les écarts qu'on a au niveau du potentiel. On est là pour défendre nos chances sur le terrain, si on est discipliné. On a déjà un vécu par rapport au fait de jouer les grandes équipes. On va jouer un match avec des ambitions », a-t-il déclaré.

Un nouvel exploit du Bénin ou un récital du Nigéria ? Rendez-vous le 13 novembre prochain pour la première journée des éliminatoires de la CAN 2021.