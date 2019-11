Maroc/Cameroun: Samuel Eto'o régale (encore) dans un match de gala

Le joli monde du football s'est donné rendez-vous en début de semaine à Laayoune au Maroc pour la commémoration du 44è anniversaire de la marche verte.

Des Légendes du ballon rond de l'Afrique et du monde. Un match de gala regroupant ces stars a eu lieu en marge des festivités. D'un côté, le XI du continent avec samuel eto'o, Kalusha Bwalya, Nwankwo Kanu, El Hadji Diouf, Nourredine Naybet, etc. Et de l'autre, Luis Figo, Rivaldo, Cafu, Pauleta, etc.

Et il y a eu du spectacle au stade Mohamed Laghdaf dans le cadre du match

pour la Solidarité et la Fraternité, de l'Association Sportive des Frères d'appui aux Jeunes et aux œuvres charitables. Avec l'unique but du match inscrit par un Samuel Eto'o, quelque peu métamorphosé physiquement. Mais toujours avec le coup de rein dévastateur. 1-0 pour le XI africain.

La célébration chaque 6 novembre de la Marche Verte est un moment très significatif dans la vie politique du Royaume cherifien est placée sous le très haut patronage de sa Majesté le Roi Mohamed VI. Il marque la détermination du peuple à récupérer une partie précieuse du Royaume chérifien qui est le Sahara.