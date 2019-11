Afrique: CAN U23 - Objectif Tokyo 2020

La Coupe d'Afrique des nations des moins de 23 ans se tient en Égypte du 8 au 22 novembre 2019. Les huit équipes de la compétition tenteront de décrocher l'une des trois premières places qualificatives pour les JO de Tokyo en 2020.

Trois mois après l'humiliation des Pharaons sortis de leur CAN 2019 dès les huitièmes de finale par l'Afrique du Sud (0-1), l'équipe Espoirs d'Égypte a l'occasion de redorer un peu le blason national en organisant la CAN U23.

Et seule une qualification aux Jeux olympiques de 2020, en terminant dans les trois premiers, pourrait ravir les supporters.

L'Égypte s'avance ainsi en favori de sa CAN U 23 et compte sur l'élan populaire ou national avec une équipe dont tous les 21 joueurs sélectionnés évoluent au pays.

Les petits Pharaons seront emmenés par Ramadan Sobhi passé par le championnat anglais (Stoke City, Huddersfield) et qui est de retour au pays depuis un an. En match d'ouverture, les protégés de Shawky Gharib feront face au Mali.

Le nouveau combat de Rigobert Song

Victime d'un accident vasculaire cérébral il y a trois ans, la légende du foot camerounais Rigobert Song est reparti au combat avec l'ambition d'emmener ses Lionceaux aux JO.

Rigobert Song avait particpé au CHAN 2018 au Maroc pour sa première grande expérience de sélectionneur. L'équipe n'avait pas passé le premier tour.

Champion olympique à Sydney en 2000, le Cameroun rêve de retrouver une compétition à laquelle il n'a plus participé depuis Pékin 2008.

Il faudra répondre présent dès le premier match contre le Ghana, premier pays africain à avoir obtenu une médaille (bronze aux JO de Barcelone en 1992) et qui n'a plus disputé les JO depuis 2004.

Flashback to the last final of AFCON U23 in 2015 🔙 @NGSuperEagles U23 sealed the trophy with two goals against @LesVerts U23 🏆#TotalAFCONU23

CAF

Le Nigeria confiant, l'Afrique du Sud inquiète

Dans le groupe B, le Nigeria fait office de favori pour la victoire finale. Premier pays africain champion olympique (Atlanta, 1996), le Nigeria a été aussi finaliste en 2008 à Pékin, et troisième en 2016 à Rio. Tenants du titre de cette CAN U23, les Olympic Eagles ne devrait pas avoir du mal à sortir de leur poule. Ils feront face à la Côte d'Ivoire pour leur premier match.

L'Afrique du Sud, de son côté, a tout à craindre de sa première rencontre face à la Zambie, qui court derrière une qualification aux Jeux Olympiques depuis en 1988 à Séoul.

Les Bafana Bafana sont arrivés incomplets au Caire (15 joueurs), la CAN U23 n'étant pas dans une période FIFA, les clubs ne sont pas obligés de libérer les joueurs dans les délais demandés par les sélections.

L'entraîneur David Notane n'est donc pas sûr d'avoir ses 21 joueurs pour la première rencontre face aux Chipolopolos.