Soudan: Entretien de la Ministre des AE et la Conseillère Américain Adjoint à la Sécurité Nationale

Washington — - La Ministre des Affaires Etrangères, Asma Mohamed Abdallah, s'est réunie Mardi midi, en marge de la Réunion Consultative Tripartite sur le Barrage de la Renaissance, avec la Conseillère Américaine à la Sécurité Nationale, Mme Ellen Woolch, et l'Ambassadeur Mohamed Abdallah Al-Toam, Chef du Département des Affaires Européennes et Américaines au Ministère des Affaires Etrangères Soudanaises, et le Chargé d'Affaires du Soudan en charge à Washington, l'Ambassadeur Magdi Mufadal.

La Ministre des Affaires Etrangères a passé en revue la Composition des Structures de Gouvernance, y compris celle du Conseil Souverain et du Gouvernement Civil. Outre les Priorités Fixées, la Paix, la Gestion de la Situation Economique et le Règlement des Griefs sont au nombre des priorités.

Elle a évoqué la Formation du Conseil Supérieur de la Paix, de la Commission des Droits de l'Homme Indépendante et de l'Accord sur la Création d'un Bureau du Haut-Commissaire aux Droits de l'Homme à Khartoum, et a mis en lumière l'Ouverture de Pistes Humanitaires à travers le Soudan.

La Ministre a déclaré que le Gouvernement de Transition s'emploierait à préparer des Elections Régulières dans le pays en dépit des Difficultés Procédurales et Logistiques qui y sont associées, soulignant que l'Union Européenne (UE) et d'autres se sont montrées disposées à fournir un soutien technique, notamment en matière de Formation et de Renforcement des Capacités.

De son côté, la Conseillère Américaine à la Sécurité Nationale a remercié la Ministre pour cette étude, louant les efforts considérables déployés par le Nouveau Gouvernement en dépit de la courte période écoulée depuis sa formation, soulignant que ces Mesures sont bien accueillies et soutenues par les Etats-Unis.

Elle a souligné la Position des Etats-Unis d'appuyer le Nouveau Gouvernement à tous les Stades de son Soutien, à commencer par l'Appui aux Besoins Economiques Urgents, l'Appui aux Efforts de Paix et le Retrait du Nom du Soudan de la Liste des Etats Parrainant le Terrorisme.

Elle a souligné l'importance de la Stabilité du Soudan, louant son rôle dans la Réalisation de la Paix dans certains pays voisins, notamment le Sud Soudan et la République Centrafricaine (RCA).