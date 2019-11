Ile Maurice: Anil Kumar Ramnarain porte plainte contre SMS Pariaz à la GRA

Anil Kumar Ramnarain, directeur de Spectra Properties, a consigné une déposition au Central CID le 4 novembre et déposé formellement une plainte contre le propriétaire de SMS Pariaz au CEO de la Mauritius Gambling Authority( GRA).

Dans sa plainte, Anil Kumar Ramnarain souligne qu'il est un abonné de SMS Pariaz depuis 3 ans . Cette société enregistrée comme un bookmaker est habilitée à offrir ses services liés aux jeux et aux paris sur les courses hippiques et sur le foot.

Or, le directeur de Spectra Properties s'étonne comment du 19 octobre au 3 novembre, il a reçu sous forme des SMS sur son téléphone portable des messages non sollicités et des clips vidéo de nature politique contenant des allégations contre le leader de l'Alliance Nationale.

Anil Kumar Ramnarain se dit catégorique que le journal «Mazavaroo News» et les clips vidéo intitulés «Navingate 2» et les «Riots of May 1999» proviennent de SMS Pariaz et visent à culpabiliser Navin Ramgoolam et le faire paraître comme un instigateur.

De plus, il estime que ces éléments de propagande lui cause personnellement «great annoyance, disturbance, distress and inconvienence» et demande à la GRA d'initier une enquête complète sur toute cette affaire.

Anil Kumar Ramnarain a été assisté dans sa déposition par Me Rajesh Unnuth.