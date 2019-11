Afrique de l'Ouest: Communauté malienne de Guinée - Aliou Traoré et Mohamed Sidibé enterrent la hache de guerre !

Pour le raffermissement des lignes entre les maliens de Guinée, l'ambassadeur du Mali en Guinée, Modibo Traoré a décerné un Diplôme d'honneur au président du Haut Conseil des Maliens de Guinée, Mohamed Sidibé et le président de Vision Nouvelle Aliou Traoré en présence des représentants du ministère des maliens de extérieur. Les deux hommes jusque là ne s'entendaient.

Dans son introduction, Le consul honoraire, Maiga a dit : « nous sommes là aujourd'hui, pour un événement heureux, l'ambassadeur à décidé de décerner un Diplôme d'honneur au président Aliou Traoré et président Mohamed Sidibé pour tous les efforts qu'ils ont consenti pour la communauté malienne de Guinée », précise t-il.

Avant de prendra la parole, l'ambassadeur du Mali en Guinée, Modibo Traoré à demandé d'observer une minute de silence à la mémoire des victimes des attaques terroristes.

« Quand je suis venu à Conakry, les notables des maliens qui sont installés ici m'ont dit ceci, monsieur Ambassadeur nous vivons dans une situation et si vous arriver à régler ce problème sa serait bénéfice pour tout le monde. Tous ont parlez des mêmes personnes le président Sidibé et président Aliou.

Donc, je leur ai appelé et je leurs ai dit, si Dieu met fardeau sur ta tête, ils faut l'accepter parce que toute la communauté malienne repose sur vous. Alors acceptez de parler de la même chose pour le bien de cette communauté.

Et, je n'ai eu aucun problème les sensibilisés. Ils sont tous les maliens et ils sont tous là pour la même cause du Mali. Ils ont tous accepté de tendre la main en bon malien et c'est ce qui a fait qu'on a organisé le 22 septembre ensemble. », affirme le Diplomate.

De renchérir, l'Ambassadeur dira que aujourd'hui devant tout le peuple malien, devant les sages c'est de leur honorer pour tout ce qu'ils ont fait pour le peuple malien et pour le rapprochement du mali et nous les encourageons encore à continuer autant pour les maliens.

« Vous avez vu il avait plus de 700 maliens en prisons mais on a pu résoudre le problème. Quand on se donne la main ont arrive à régler tous les problèmes. les problèmes existent toujours mais les problèmes sont faits pour être résolus et chaque problème a une solution.», conclut-il.

Les bénéficiaires de ces diplômes d'honneur ont remercié l'ambassadeur et toute son équipe pour les efforts consentis pour la résolution de cette crise qui minait la communauté malien à travers les deux ténors. Et, ils décident enfin de d'enterrer leur hache de guerre pour le bonheur du Mali et les maliens.

Il faut noter qu'une invocation à été formulée par les sages de la communauté pour la paix au Mali.