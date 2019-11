Soudan: Le pays se félicite de l'Accord de Riyad entre les Parties Yéménites

Khartoum — - Le Ministère des Affaires Etrangères a publié Mercredi un Communiqué de Presse sur l'Accord conclu à Riyad entre le Gouvernement Yéménite et le Conseil de Transition du Sud, se félicitant de cet Accord et du Soutien Sincère de l'Arabie Saoudite et des Emirats Arabes Unis aux Négociations, jusqu'à ce qu'ils aboutissent à l'Accord Final.

Le Gouvernement Soudanais a exprimé sa Confiance dans la Capacité de Toutes les Parties concernées à mettre fin à la Situation de Tension dans le Sud du Yémen et à soutenir les Chances de parvenir à une Solution Globale Fondée sur les Termes du Règlement Politique et contribuant à réaliser la Sécurité et la Stabilité au Yémen.

Le Communiqué de Presse affirmait les efforts constants déployés par le Soudan pour soutenir et déployer tous les efforts possibles afin de rétablir la Sécurité et la Stabilité au Yémen et de garantir son Unité et son Intégrité Territoriale.