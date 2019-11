Sénégal: USSEIN - Des enseignants et étudiants formés à la recherche documentaire en ligne

Kaolack — Des enseignants et étudiants de l'Université du Sine Saloum Elhadji Ibrahima Niass (USSEIN) ont bouclé jeudi à Kaolack une formation sur les outils de recherche documentaire en ligne, dans le cadre d'un projet de l'Agence universitaire de la francophonie (AUF), a constaté l'APS.

"Cet Atelier a permis de former 15 enseignants et 25 étudiants à la maîtrise des outils de recherche documentaire en ligne, à maîtriser les portails qui existent au niveau de l'Agence universitaire de la francophonie pour acquérir la documentation nécessaire pour la recherche et pour l'enseignement", a dit le recteur Amadou Tidiane Guiro.

Selon lui, cette formation a permis à ces étudiants et enseignants de voir comment accéder à des bibliothèques virtuelles. "Ce qui permet de résoudre le Gap de l'accès à la documentation", dit-il.

"Ce projet a pour ambition de réimplanter et de développer davantage le numérique dans nos universités et nous sommes heureux de les accueillir et d'être les pionniers de ce projet pilote que nous nous chargerons de dupliquer à Kaolack, à Fatick et à Kaffrine ", a souligné M. Guiro.

Jemaiel Ben Brahim, directeur régional de l'Agence universitaire de la francophonie en Afrique de l'Ouest, explique que cette activité s'inscrit dans un projet qui essaie de répondre à "trois défis importants".

Il a souligné que "ces défis importants sont d'abord la qualité de la formation, ensuite les questions d'employabilité, d'insertion et d'entrepreneuriat et enfin le rôle sociétal des universités".

"Le projet allie les activités de savoir avec les activités de savoir-faire et de savoir-être", a-t-il fait savoir.