Afrique de l'Ouest: Un atelier de la CEDEAO à Dakar sur les cadres nationaux de certification

Dakar — Le secrétariat de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) organise, jeudi et vendredi, à Dakar, un atelier sur "les cadres nationaux de certification" dans les pays membres de l'organisation, selon un communiqué reçu à l'APS.

Le Bureau régional multisectoriel de l'Unesco pour l'Afrique de l'Ouest-Sahel prend part à l'organisation de l'atelier, le troisième du genre, à l'initiative de la CEDEAO.

Le premier atelier, qui a eu lieu en juin 2018, à Dakar, a conduit à l'adoption d'une déclaration ministérielle sur "la nécessité pour les pays de la CEDEAO de disposer de cadres nationaux de certification opérationnels".

L'importance" de développer un cadre régional de certification avait été soulignée à cette occasion.

Le deuxième atelier, qui s'est déroulé à Abuja, en décembre 2018, a permis d'adopter le plan de travail de l'organisation sur ce domaine, pour la période 2019-2020.

Les "bases (... ) d'une communauté de pratiques au sein de la CEDEAO" avaient été posées lors de cette rencontre, en plus de "l'instauration d'un +langage commun+ pour le dialogue et la coopération, dans le domaine de la reconnaissance des compétences et qualifications".

Le communiqué ajoute que "l'atelier de Dakar s'aligne avec l'objectif (... ) de la stratégie continentale pour l'éducation de l'Union africaine (UA)", qui consiste à mettre en place des cadres nationaux et régionaux de certification.

Dans la capitale sénégalaise, les travaux vont porter sur "les résultats de l'auto-évaluation menée dans chaque pays de la CEDEAO", et il s'agira de "discuter des implications du travail et des agendas de l'UA en matière de certification et de mobilité des compétences au niveau continental".

Il sera également question de "soutenir chaque pays dans l'élaboration d'un plan d'action national pour la mise en place d'un cadre national de certification fonctionnel".