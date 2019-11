Algérie: Impératif de créer de groupes pluridisciplinaires pour la prise en charges des allergies

Oran — Le chef de service de pneumo-allergologie au CHU "Issad Hassani" de Beni Messous (Alger), Pr Douagui Habib a estimé "impératif" de créer des groupes de recherche pluridisciplinaires pour prendre en charges les différentes formes d'allergie.

Il faut créer des groupes de recherche pluridisciplinaires (allergologues et pneumologues, allergo-ophtalmologues, allergo-dermatologues, entre autres), dans le but d'améliorer le diagnostic et le traitement des allergies qui touchent de plus en plus d'Algériens et impliquent de plus en plus de spécialités médicales, a insisté le spécialiste dans une déclaration à l'APS en marge du 9e congrès international de pneumologie, clôturé jeudi.

Par ailleurs, Pr Douagui a mis l'accent sur "la nécessité d'ouvrir des centres ou unités référentiels pour prendre en charge les maladies allergiques à l'Est, l'Ouest et le Sud du pays, comme au centre de

l'hôpital de Beni Messous", recommandant de doter toutes les régions sanitaires du pays d'au moins un centre de référence pour diagnostiquer et traiter les allergies et plus précisément les allergies spécifiques.

La prise en charge des allergies spécifiques, dont celles aux venins d'hyménoptères, aux anesthésies locale et générale et aux médicaments,requiert un plateau technique qui ne peut être disponible que dans des structures hospitalo-universitaires, a-t-il fait savoir, soulignant que ces allergies peuvent avoir des effets secondaires et des réactions très sévères qui ne peuvent être traitées dans des cabinets privés.

La deuxième et dernière journée du 9e congrès de pneumologie a vu la présentation de communications abordant, entre autres, "la prise en charge de l'Asthme grave", "la particularité de l'asthme du sujet âgé" et "la toux bronchique".

Cette rencontre, organisée par le service de pneumologie de l'Etablissement hospitalier universitaire (EHU) "1er novembre" d'Oran, a regroupé, deux jours durant, plus de 250 participants d'Algérie, de France et de Tunisie.