Togo: Une Journée Portes Ouvertes pour célébrer les 100 ans du Zonta International à Lomé

100 ans dans la vie d'une organisation, ça se fête. Et le Zonta International ne dérogera pas à la règle.

Créé le 08 novembre 1919 à Buffalo, aux Etats Unis, le Zonta International est une organisation de professionnels leaders qui travaillent pour l'autonomisation de la femme dans le monde entier par le service et le plaidoyer, a 100 ans ce 08 Novembre 2019.

A l'image des Clubs Zonta du Togo, c'est au total 1200 clubs Zonta qui célèbre l'évènement dans le monde.

Pour leur part, les clubs du Togo ont décidé de marquer l'évènement par plusieurs actions au profit de la femme dont la Journée Portes Ouvertes qui est organisée ce Samedi 09 Novembre au Collège Saint Joseph de Lomé sous le coup de 15 h 00.

Selon les initiateurs, l'objectif de cette JPO « est de faire connaitre à la population togolaise les actions du Zonta International au Togo et dans le monde ».

Au cours de cette JPO, un stand d'information des bourses de l'année 2020 du Zonta à l'endroit des femmes et des jeunes filles pour perfectionner leurs connaissances en aéronautique, en business et en Technologie dont plus de 3000 femmes sont déjà bénéficiaires, sera dressée pour informer au mieux les visiteurs.

Oces derniers sont aussi invités à participer au panel, à la foire aux questions et découvrir les actions locales et mondiales, les projets en cours, les opportunités de bourses, nos visions et nos perspectives d'avenir.

Mais en attendant, on retient entre autres initiatives à l'actif des Clubs Zonta du Togo, il y a les projets d'adduction en eau, dont certains encore sont en cours de réalisation pour soulager les femmes des corvées.

Rendez-vous au collège Saint Joseph le samedi 09 Novembre à 15 h00 pour en savoir plus.

Bonne fête de Jubilé d'or au Zonta International !