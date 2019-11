Maroc: Le pays invité d'honneur du Salon international du livre de jeunesse de Conakry

Des concours de lecture seront organisés à l'intention des élèves du primaire et du secondaire

Le Maroc est l'invité d'honneur de la troisième édition du Salon international du livre de jeunesse de Conakry (SILJC), ouverte mercredi dans la capitale guinéenne.

La participation du Royaume à cette manifestation s'inscrit dans le cadre des relations maroco-guinéennes qui ont connu un développement majeur en s'inscrivant dans la perspective ouverte par la nouvelle politique africaine de S.M le Roi Mohammed VI, a souligné le ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports et porte-parole du gouvernement, El Hassan Abyaba dans une brochure publiée à l'occasion du Salon.

La présence du Maroc au SILJC ajoute une nouvelle page au registre des relations maroco-africaines, en général, et maroco-guinéennes, en particulier, a-t-il relevé, notant que ces relations fondées sur la qualité et l'importance des liens culturels, seront renforcées par des partenariats professionnels qui impacteront positivement les échanges et la coopération bilatérale dans tous les domaines.

"Nous avons tenu à faire en sorte que le livre soit présent dans cet événement éditorial destiné aux enfants et aux adolescents car il est, à la fois, vecteur et ambassadeur de la culture", a-t-il dit.

Et d'ajouter que "le fonds des livres marocains exposés fera l'objet d'un don aux institutions guinéennes invitantes afin que le jeune lecteur guinéen prenne connaissance de la culture marocaine à travers des œuvres littéraires qui reflètent aussi bien la spécificité de cette culture et sa diversité, que ce qui caractérise son authenticité historique et son ouverture civilisationnelle aux autres et au monde". Dans une déclaration à la MAP recueillie en marge de l'ouverture du SILJC, M. Abdellah Sadik, chef du service des salons à la direction du livre au ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Sports a indiqué qu'en plus de l'exposition de livres de quatre maisons d'édition marocaines, des manifestations culturelles seront organisées, destinées à présenter l'expérience du Maroc dans le domaine de l'industrie du livre pour enfants et adolescents.

Parallèlement à ces manifestations, le programme culturel, conçu par la partie marocaine, connaîtra la participation d'universitaires spécialistes de littérature pour enfants et jeunesse, a-t-il ajouté.

Au menu de cet évènement placé sous le thème "Livres et éducation de la petite enfance en Guinée", figurent notamment des expositions et ventes de livres de jeunesse, des tables rondes, des cafés littéraires, des conférences thématiques sur la littérature de jeunesse et diverses activités.

Au cours de cette manifestation, qui se poursuivra jusqu'au 9 courant, des concours de lecture seront organisés à l'intention des élèves du primaire et du secondaire. La cérémonie d'ouverture du SILJC s'est déroulée en présence notamment de l'ambassadeur du Maroc à Conakry, Driss Isbayene.