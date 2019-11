Gabon: Communiqué final du Conseil des ministres du 7 novembre 2019

Le jeudi 07 novembre 2019, sous la haute Présidence de Son Excellence Ali BONGO ONDIMBA, Président de la République, Chef de l'Etat, le Conseil des Ministres s'est réuni dès 10 heures, dans la salle habituelle au Palais de la Présidence de la République.

Mesdames et Messieurs, Bonsoir.

Dès l'ouverture de la séance, le Conseil des Ministres a salué l'implication personnelle et la détermination constantes du Chef de l'Etat, enfaveur d'une diplomatie ouverte sur l'extérieur visant la consolidation et le développement des liens d'amitié et de coopération avec l'ensemble de nos partenaires sur la scène internationale.

C'est dans ce contexte que Son Excellence Ali BONGO ONDIMBA s'est entretenu au Palais Présidentiel avec Leurs Excellences Messieurs :

Dmitry KOURAKOV, Ambassadeur de la Fédération de Russie ;

Changchun HU, Ambassadeur de la République Populaire de Chine ;

Philippe AUTIE, Ambassadeur, Haut Représentant de la République Française ;

Brian OLLEY, Ambassadeur du Royaume Uni, de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord;

Robert E. WHITEHEAD, Chargé d'Affaires a.i. des Etats-Unis d'Amérique.

Au cours de leurs échanges, le Chef de l'Etat et ses hôtes ont évoqué les questions relatives au développement et au raffermissement des relations diplomatiques ainsi qu'un tour d'horizon des dossiers bilatéraux majeurs entre le Gabon et leurs pays respectifs.

Les Représentants des cinq pays Membres Permanents du Conseil de Sécurité des Nations Unies ont saisi cette occasion pour réaffirmer au Président de la République, Chef de l'Etat, Son Excellence Ali BONGO ONDIMBA, la volonté de leurs pays d'accompagner le Gabon dans le cadre de sa politique de développement multiforme.

Dans le même sens, le samedi 02 novembre 2019, le Président de la République a reçu, Monsieur Alamine Ousmane MEY, Ministre camerounais de l'Economie, de la Planification et de l'Aménagement du Territoire, porteur d'un message écrit de Son Homologue, Son Excellence Paul BIYA, Président de la République du Cameroun.

Cet entretien a permis au Président de le République et son Hôte d'examiner les sujets d'intérêt commun, notamment la situation politique et économique de la Communauté Économique et Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC) ainsi que les questions de développement, de sécurité et de paix dans la Sous-région.

Le mardi 04 novembre 2019, le Président de la République, Chef de l'Etat, s'est également entretenu avec Monsieur François LOUNCENY FALL, Représentant Spécial et Chef du Bureau Régional des Nations Unies pour l'Afrique Centrale (UNOCA).

Le Représentant des Nations Unies a transmis au Chef de l'Etat, un message d'amitié du Secrétaire Général des Nations Unies et lui a exprimé ses vives félicitations pour son engagement personnel eu égard aux réformes en cours au sein de la CEEAC, notamment la construction de la nouvelle architecture de cette Institution qui renforcera l'intégration sous-régionale et permettra de consolider en Afrique Centrale un espace de paix et de sécurité.

Monsieur LOUNCENY FALL a, en outre, réitéré au Président de la République, le soutien des Nations Unies, pour la réforme de la CEEAC à laquelle les Nations Unies accordent un attachement particulier.

De même, en sa qualité de Président en Exercice de la CEEAC, le Chef de l'Etat et son interlocuteur ont fait un tour d'actualité sur les dossiers de l'heure en échangeant notamment sur la tenue prochaine à Libreville, d'une Conférence Extraordinaire des Chefs d'Etat et de Gouvernement de la CEEAC.

AU TITRE DES PROJETS DE TEXTES LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES

Le Ministre a présenté au Conseil des Ministres, qui l'a adopté, le projet de Loi autorisant la ratification de la Convention Fiscale avec l'Arabie-Saoudite.

Le Gouvernement de la République Gabonaise et le Gouvernement du Royaume d'Arabie-Saoudite ont signé le 17 décembre 2015, à Riyad, une Convention en vue d'éviter la double imposition et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu conformément aux standards internationaux.

Cette Convention a pour but de supprimer la double imposition pour les opérateurs économiques des deux pays, et d'établir des règles d'assistance administrative réciproque.

MINISTERE DES RELATIONS AVEC LES INSTITUTIONS CONSTITUTIONNELL

S ET LES AUTORITES ADMINISTRATIV

S INDEPENDANTES

Sur présentation du Ministre, le Conseil des Ministres a adopté deux (2) projets de Décrets :

le premier projet de Décret porte réorganisation de l'Etat Major Particulier du Président de la République, Maison Militaire.

En effet, ce Décret se conforme essentiellement aux dispositions du Décret n°00021/PR du 10 janvier 2018, portant organisation de la Présidence de la République, par la mise en place d'un meilleur encadrement juridique et d'une structure de type Etat-Major organique simplifié.

De plus, l'Etat-Major Particulier du Président de la République, Maison Militaire, a pour mission principale de servir d'interface entre les Forces de Défense et de Sécurité et le Président de la République, Chef de l'Etat.

le second projet de Décret modifie et complète les dispositions des articles 55, 59 et 88 du Décret n° 00064/PR/PM du 11 juin 2019 portant réorganisation des services du Premier Ministre.

Le présent texte consacre le renforcement du Cabinet du Secrétaire Général du Gouvernement du fait du transfert des missions et effectifs du Bureau de Coordination du Plan Stratégique Gabon-Emergent (BCPSGE).

MINISTERE DU TOURISME, DU COMMERCE, DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES ET DE L'INDUSTRIE

Sur présentation du Ministre, le Conseil a adopté quatre projets de textes :

Le premier projet de Loi vise à compléter les dispositions de l'ordonnance n° 0010/PR/2015 du 11 février 2016 relative aux activités industrielles en République Gabonaise.

Ce projet de texte modifie le chapitre VII intitulé "Des dispositions répressives" de l'ordonnance visé plus haut en y précisant notamment les sanctions administratives et les pénalités encourues par tout contrevenant à ces dispositions.

Ainsi, l'article 31 reconnait comme infractions aux dispositions de la présente ordonnance, les transgressions suivantes :

l'implantation et l'exercice d'une activité industrielle sans autorisation administrative ;

l'usage frauduleux d'une autorisation administrative ;

le non-respect des conditions d'exercice de l'activité industrielle ;

le non-respect des dispositifs relatifs aux risques industriels ;

l'entrave au contrôle de l'Administration en charge de l'Industrie ;

le manquement aux règles relatives à la cessation d'activité, au démantèlement des installations et à la réhabilitation des sites industriels.

Dans ces conditions, les infractions observées donnent lieu à des sanctions administratives et à des pénalités, selon qu'il s'agisse d'une petite, moyenne ou grande entreprise industrielle.

Le second texte est relatif au projet de Décret fixant les conditions de délivrance des autorisations administratives pour l'exercice des activités industrielles, qui se divise en deux (2) chapitres et vingt (20) articles.

Le Chapitre Premier dispose de deux (2) types d'autorisations administratives pour l'exercice des activités industrielles, notamment :

1- l'Agrément Technique Industrie (ATI), délivré aux opérateurs exerçant une activité industrielle à la règlementation non spéciale ;

2- le Certificat de Conformité Industrielle (CCI), délivré aux industriels qui exercent une activité industrielle à règlementation spéciale.

Le Chapitre Deuxième quant à lui, traite des parties relatives aux audits, contrôles et mesures administratives auxquels sont soumis les titulaires d'une autorisation administrative.

Le troisième texte concerne le projet de Décret fixant les conditions de démantèlement des installations et de réhabilitation des sites industriels.

Ce Décret matérialise l'encadrement de la cessation des activités industrielles en République Gabonaise.

En effet, il est fait obligation à tout industriel, dès cessation de ses activités, de démanteler son outil de production et de réhabiliter le site industriel sous le contrôle de l'Administration en charge de l'Industrie et des autres administrations concernées, notamment celles de l'Environnement.

Aussi, précise-t-il les notions de démantèlement, réhabilitation et produits dangereux avant de spécifier les plans et les mises en œuvre y relatives.

Le quatrième texte est relatif au projet de Décret règlementant le suivi et le contrôle des activités industrielles en République Gabonaise.

Ce Décret fixe les modalités de déclaration des activités industrielles ; les obligations d'information et de signalisation qui incombent à l'industriel, particulièrement dans l'utilisation des machines industrielles, ainsi que la responsabilité qui lui incombe en cas de non-respect de ces obligations.

Ainsi, obligation est faite à tout industriel d'élaborer un document dénommé « Document Unique d'Evaluation des Risques Industriels », dont le modèle type est conçu et mis à la disposition des industriels par l'Administration en charge de l'Industrie.

MINISTERE DE L'EMPLOI, DE LA FONCTION PUBLIQUE, DU TRAVAIL ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE, CHARGE DU DIALOGUE SOCIAL

Au terme de la présentation du Ministre, le Conseil des Ministres, a entériné deux (2) projets de Décret :

Le premier texte porte création et organisation des filières agricoles dans les Centres de Formation et de Perfectionnement Professionnels Publics et Privés agréés.

Ce projet de Décret qui permet, entre autres, la formation et le perfectionnement des jeunes en fin de parcours scolaire ou déscolarisés, y inclus également la professionnalisation des opérateurs économiques intervenant dans le secteur agricole, par le moyen d'une Convention de partenariat signée conjointement entre l'entreprise concernée, le Ministère de l'Agriculture et le Ministère chargé de la Formation Professionnelle.

Les formations préconisées ont pour vocation de :

dynamiser le secteur agricole pour garantir l'autosuffisance et la sécurité alimentaire ;

susciter l'attractivité des métiers agricoles ;

réduire le chômage et maximiser l'employabilité des jeunes ;

favoriser la prise en charge de la formation aux métiers agricoles par les entreprises du secteur ;

favoriser la reconversion professionnelle ;

faciliter l'accompagnement technique des opérateurs ;

permettre l'acquisition de nouvelles compétences.

Aussi, les conditions d'accès à ces formations sont- elles les suivantes :

être de nationalité gabonaise ;

être âgé de 16 ans au moins ;

justifier d'un niveau scolaire de la classe de 5ème année ;

fournir un casier judiciaire datant de moins de trois (3) mois.

Le deuxième projet de Décret porte création de l'Inspection Spéciale du Travail chargée du Secteur agricole.

Placée au sein de la Direction Générale du Travail, de la main d'œuvre et de l'Emploi, cette Inspection Spéciale vise l'amélioration des conditions de travail et d'employabilité, par le développement d'une administration susceptible d'anticiper et de résoudre les conflits individuels dans ce secteur.

MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DES SOLIDARITES NATIONALES

Le Ministre a présenté au Conseil des Ministres, qui l'a adopté, deux (2) projets de loi, notamment:

le projet de loi autorisant l'Etat gabonais à contracter un emprunt de cinq millions quatre

cent trente et un mille (5 431 000) euros auprès du Fonds International de Développement Agricole (FIDA).

Le produit de cet emprunt est destiné au financement du projet de développement agricole et rural, phase 2 (PDAR 2).

le projet de loi fixant les principes et règles de gouvernance des établissements publics.

Ce projet de loi concrétise la mise en place d'un ensemble de dispositifs correctifs destinés, entre autres, à encadrer les modalités de création, d'organisation et de gestion financière des établissements publics de l'Etat.

Ces nouvelles règles permettront par ailleurs, la maitrise des processus de création et d'organisation des établissements publics, évitant ainsi l'accroissement sans contrôle de cette catégorie de services publics qui, en raison de leur autonomie degestion, échappent souvent aux rigueurs imposées aux services de l'Administration centrale.

Aussi, aux anciens organes de gestion que sont le Conseil d'Administration, la Direction Générale et l'Agence Comptable, s'ajoute-t-il désormais le Contrôleur Budgétaire pour s'assurer de la régularité des engagements.

AU TITRE DES MISSIONS, SEMINAIRES ET

CONFERENCES

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES

Sur présentation du Ministre, le Conseil a approuvé le rapport de mission relative à la 74ème session ordinaire de l'Assemblée Générale des NationsUnies, le 24 septembre 2019.

MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET DE L'ECONOMIE NUMERIQUE

Le Conseil des Ministres a marqué son accord pour l'organisation, à Libreville, du Conseil d'Administration Extraordinaire de l'Institut Africain d'Informatique (IAI), qui se tiendra le 15 novembre 2019.

MINISTERE DE LA PROMOTION ET DE L'INTEGRATION DE LA FEMME AU DEVELOPPEMENT, CHARGE DE LA LUTTE CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES

Le Conseil des Ministres a marqué son accord pour la célébration, dans notre pays, le 25 novembre prochain, de la « Journée Internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. »

Enfin, le Conseil des Ministres a entériné les mesures individuelles suivantes :

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

CABINET DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

Directeur de Cabinet du Président de la

République : M. Théophile OGANDAGA ;

Conseiller Politique, Responsable du Pôle

Communication et Porte-Parole de la

Présidence de la République : M. Ike

NGOUONI AILA OYOUOMI ;

Conseiller Politique : M. Patrichi TANASA ;

Conseiller du Président de la République : M.

Jessye ELLA EKOGHA ;

Secrétaire de Cabinet : Mme Danielle

SOUNGOU NGOMA ;

Attachés de Cabinet :

MM :

o Yannick LOUMBANGOYE KODJO ;

o Hervé Sylvère ONTSOUGOU MBANI.

MAISON MILITAIRE

Chef d'Etat Major Particulier du Président de la

République : Contre-Amiral Alain Jérôme

MOUNGUET INGOULE.

PRIMATURE

CABINET DU PREMIER MINISTRE

Directeur de Cabinet : M. Léandre Emmanuel

BOULOUBOU.

DEPARTEMENT INFRASTRUCTURES,

TRANSPORT ET HABITAT :

Chef de département : M. Etienne Robin

MINTSA MI OWONE en remplacement de

Monsieur Hyacinthe BAMBA ;

Conseiller du Premier Ministre chargé du suivi

des projets : M. Clarins MWANGA.

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT

SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE

SCIENTIFIQUE, ET DU TRANSFERT DE

TECHNOLOGIE

ADMINISTRATION CENTRALE

Secrétaire Général : Pr. Frédéric

MAMBENGA YLAGOU ;

Secrétaire Général Adjoint : M. Clément

MOUPOUMBOU, cumulativement avec ses

fonctions d'Enseignant-Chercheur, confirmé ;

Chargées d'Etudes du Secrétaire Général :

Mmes :

Arcadie Svetlana MINGUENGUI

NDOMBA ;

Joyce Kessia INGUEMBA.

DIRECTIONS GENERALES

Directeur Général de l'Enseignement

Supérieur : Dr. Christel-Donald ABESSOLO,

cumulativement avec ses fonctions

d'Enseignant-Chercheur ;

Directeur des Grandes Ecoles et Instituts : Mme

Emma Nadège MAWILI, ép. NGWALI ;

Directeur de l'Orientation et des Bourses : M.

Justin PENDI ;

Directeur des Partenariats Institutionnels : M.

Yves IKAPI MOULOUNGUI ;

Directeur Général de la Recherche

Scientifique : Pr. LANSOUD SOUKATTE ;

Directeur de la Recherche : M. Donatien

MAYILA.

UNIVERSITES ET GRANDES ECOLES

UNIVERSITE OMAR BONGO (UOB)

RECTORAT

Vice-Recteur Chargé des Affaires

Académiques : Pr. Jean Jacques Tony

EKOMIE ;

Vice-Recteur Chargé des Affaires

Administratives : Pr. Mesmin Noël

SOUMAHO ;

Conseiller du Recteur, Point Focal du CAMES

: Pr. Charles Edgard MOMBO ;

Conseiller du Recteur, Directeur National de

2

l'Institut Confucius : Dr. Marie-France

ANDEME ALLOGHO ;

Conseiller du Recteur, Chargé de la

Coordination Administrative : Mme Agathe

GOMEZ ALELE.

SECRETARIAT GENERAL

Secrétaire Général : Mme Aurelia Mombey,

Diplomée de l'ENA ;

Secrétaire Général Adjoint : Pr. Mike

NDOUMOU ;

Directeur des Affaires Financières : M. Hubert

EMANE, Administrateur Economique et

Financier, Diplômé de l'IEF ;

Directeur Central de la Scolarité : Mme Joëlle

Arlette EDOU.

FACULTE DES LETTRES ET SCIENCES

HUMAINES

Doyen : Mme Monique KOUMBA

MANFOUMBI ép. MAVOUNGOU ;

Vice-Doyen Chargé des Sciences Humaines et

Sociales : Mme Sylvie BAKONG ;

Vice-Doyen Chargé des Lettres, Langues et

Arts : Pr. Steeve RENOMBO.

SECRETARIAT GENERAL

Secrétaire Général de Faculté : Mme

Bienvenue Wilfride MANIACKA.

CHEFS DE DEPARTEMENT

Département Anglais : Dr. Ange Gaël

PAMBO ;

Département Anthropologie : Pr. Maixent

MEBIAME ZOMO ;

Département Etudes Germaniques : Dr. Maryse

MANGAMA ép. NDONG ;

Département Etudes Ibériques et Latino-

Américaines : Dr. Valéry MBINA ;

Département Histoire et Archéologie : Pr.

Gilchrist NZENGUET ;

Département Lettres Modernes : Pr. Pierre

Claver MONGUI ;

Département Littératures Africaines : Dr.

Désiré ELIBIYO ;

Département Philosophie : Dr. Gildas

NZOCKU ;

Département Psychologie : Dr. Jacques

TOUNGA ;

Département des Sciences du Langage et de la

Communication : Dr. Virginie OMPOUSSA

ép. NGARI ;

Département Sciences Géographiques,

Environnementales et Marines : Dr. Jean

Pamphile KOUMBA ;

Département Sociologie : Dr. Ignace Mesmin

NGOUA NGUEMA.

FACULTE DE DROIT ET SCIENCES

ECONOMIQUES

Doyen : Pr. Jean Claude JAMES ;

Vice-Doyen Chargé des Sciences Economiques

et de Gestion : Pr. Jean Sylvain NDO

NDONG ;

Vice-Doyen Chargé des Sciences Juridiques et

Politiques : Pr. Alexis ESSONO OVONO.

SECRETARIAT GENERAL

Secrétaire Général de Faculté : M. Jérémie

OBAME NGUEMA MOUGHAMOUNOU.

CHEFS DE DEPARTEMENT

Département Economie : Dr. Simplice DO

ANGO ;

Département Droit Public : Dr. Olivia

MEDZO ;

Département Droit Privé : Dr. Philippe Léon

AUGE ;

Département Histoire du Droit : Dr. Henri

MOUTENDI MAYILA ;

Département Sciences Politiques : Dr. Bruno

MVE EBANG.

UNIVERSITE DES SCIENCES DE LA SANTE

(USS)

RECTORAT

Vice-Recteur Chargé de la Pédagogie : Pr.

Adrien SIMA ZUE ;

Vice-Recteur Chargé de la Coopération, des

Relations avec les Services de la Communauté

et de l'Insertion : Pr. Marielle Karine

BOUYOU AKOTE ép. LOEMBE ;

Conseiller du Recteur : Pr. Jean KOKO ;

Directeur Administratif et Financier : Mme

Virginie NTOUTOUME.

SECRETARIAT GENERAL

Secrétaire Général : Dr. Coudel KOUMBA ;

Secrétaire Général Adjoint : Mme Léa Rosalie

NGELE ép. BOUGOUERE.

FACULTE DE MEDECINE

Doyen : Pr. Jean François MEYE ;

Vice-Doyen Chargé de la Pédagogie : Pr.

Philomène KOUNA ép. NDOUONGO ;

Vice-Doyen Chargé de la Recherche et de la

Coopération : Pr. Solange AFENE ép.

NZENZE.

SECRETARIAT GENERAL

Secrétaire Général : Dr. Serge Thierry

OMOUESSY.

FACULTE DE MAÏEUTIQUS ET DES SOINS

INFIRMIERS

Doyen : Pr. Jean-Baptiste MOUSSAVOU

KOMBILA ;

Vice-Doyen Chargé de la Pédagogie : Pr.

Simon ATEGBO ;

Vice-Doyen Chargé de la Recherche et de la

Coopération : Pr. Jacques Albert MNABG

NTAMACK.

SECRETARIAT GENERAL

Secrétaire Général : M. Ernest MINANGA.

FACULTE DE PHARMACIE

Doyen : Pr. Blandine AKENDENGUE ;

Vice-Doyen Chargé de la Pédagogie : Pr. Félix

OVONO ABESSOLO.

SECRETARIAT GENERAL

Secrétaire Général : M. Cliff Loïc LEYOGHO.

INSTITUT DE BIOLOGIE MEDICALE

SECRETARIAT GENERAL

Secrétaire Général : M. Modeste

BOUSSOUKA.

Directeur Général : Pr. Guy Joseph

LEMAMY ;

Directeur des Etudes Chargé de la Recherche et

de la Coopération : Pr. Edgard Brice

NGOUNGOU ;

Directeur des Etudes Chargé de la Pédagogie :

Pr. Denise Patricia MAWILI MBOUMBA.

Secrétaire Général : M. Modeste

BOUSSOUKA.

UNIVERSITE DES SCIENCES ET

TECHNIQUES DE MASUKU (USTM)

RECTORAT

Vice-Recteur Chargé de la Pédagogie et de la

Recherche : Pr. Patrick MIKALA ;

Vice-Recteur Chargé de l'Administration et de

la Coopération Interuniversitaire : Pr. Alain

SOUZA ;

Conseiller Chargé des Projets de

Développement : Dr. Arseine Valéry

MBOKO ;

Conseiller Chargé de la Communication et du

Développement Numérique : Mr. Martial

ASSOUME BE Martial.

Secrétariat Général

Secrétaire Général : Pr. Matthieu

MOUSSAVOU ;

Secrétaire général adjoint : M. Thierry

AYOUMA D'OTHAKEME, Administrateur

Civil, diplômé de l'ENA.

Faculté des Sciences

Doyen : Pr. Main Brice MOUBISSI ;

Vice-Doyen Chargé de la Pédagogie et de la

Recherche : Pr. Simplice Marin NDONG

ONDO ;

Vice-Doyen Chargé de la Scolarité et des

Examens : Pr. Octave MOUTSINGA.

Secrétariat Général

Secrétaire Général : Dr. Gaston N'TCHAYI

MBOUROU.

Chefs de département

Département Physique : Dr. Gérémino ELLA

ENI ;

Département Chimie : Pr. Louis-Clément

OBAME ENGONGA ;

Département Mathématiques-Informatique :

Dr. Brice Landry DOUMBE BANGOLA ;

Département Biologie : Dr. Landry Erick

MOMBO ;

Département Géologie : Pr. MAKAYA

M'VOUBOU.

Ecole Polytechnique de Masuku

Directeur Général : Dr. Nicaise

MANFOUMBI BOUSSOUGOU ;

Directeur des Etudes Cycle Ingénieurs : Dr.

Mohamed Ali IPOBA ;

Directeur des Etudes Cycle Licence

Professionnelle : Dr. Elysée OBAME

NDONG ;

Secrétaire Général : Dr. Annelle ABESSOLO

ép. KUMULINGUI.

Départements

Chef de Département Sciences Générales de

l'Ingénieur : Dr. Francis NGOYE ;

Chef de Département Génie Informatique et

Télécommunications : Dr. Yves-Constant

MOMBO BOUSSOUGOU ;

Chef de Département Génie Civil : M. Denis

EKOUNDA ;

Chef de Département Génie Mécanique : Dr.

Honorine ANGUE MINTSA ép. ELLA ENI ;

Chef de Département Génie Électrique : Dr.

Jean Paul YEMBI ;

Chef de Département Diagnostique et

Intervention sur Equipements et Systèmes : M.

Clément MBENG II ;

Responsable Master Maîtrise d'Ouvrages et

Grands Projets : Dr. Thierry Marius BEKA

BE NGUEMA.

Institut National d'Agronomie et de Biotechnologies

(INSAB)

Directeur Général : Pr. Maurice

OGNALAGA ;

Directeur des Etudes Cycle Ingénieurs : Dr.

Darren MAGANGA ;

Directeur des Etudes Cycle Licence

Professionnelle : Dr. Marcel OKOUYI

M'FOUMOU W'OTARI ;

Secrétariat Général

Secrétaire Général : Dr. Arseine Valéry

MBOKO ;

Chefs de département

Département Sciences Fondamentales de

l'Ingénieur : Dr. Neil Yohan MUSADJI ;

Département Productions Animales : Dr.

Férence MATUMUINI NDZANI ESSIE ;

Département Productions Végétales : Dr. Gino

BOUSSIENGUI-BOUSSIENGUI ;

Département Agro-économie : Dr. Christian

MOUPELA.

ECOLE NORMALE SUPERIEURE (ENS)

Direction Générale

Secrétaire Particulière du Directeur Général :

Mme Arlette Inès MOUNGUENGUI ;

Chargés d'études du Directeur Général :

M. Alban ONDH'OBAME, Assistant ;

Mme Prisca SOUMAHO, Maitre-Assistant

(CAMES) ;

M. Jean Aubin ONDO, Maitre de Conférences

(CAMES).

9

Secrétariat Général

Secrétaire Général : Pr. Sylvestre KWAHOU ;

Directions des études

Directeur des Etudes des Cycles Master, chargé

de la Coordination Pédagogique : M. Roger

ONDO NDONG, Maitre-Assistant (CAMES) ;

Directeur des Etudes des Cycles Préparatoire et

Licence :

M. Hugues MASSIMBA DIBAMA, Maitre-

Assistant (CAMES) ;

Directeur des Etudes, chargé des Encadreurs du

premier et second degré : Mme Perrine MVOU

ép. ONGOUERI, Maitre-Assistant (CAMES).

Direction de la Recherche et de la Formation 1

Directeur de la Recherche et de la Formation 1

: Mme Carole MBENGONE EKOUMA,

Maitre-Assistant (CAMES).

Direction de la Recherche et de la Formation 2

Directeur de la Recherche et de la Formation 2

: M. Patrice Emery SOULOUNGANGA,

Maitre-Assistant (CAMES).

Direction des Stages et de la Coopération

Universitaire

Directeur des Stages et de la Coopération

Universitaire : M. René Casimir

EYINDANGA.

Département Lettres, Langues et Arts

Chef de département : M. Jean Aimé

PAMBOU, Maitre de Conférence (CAMES).

Départements Espace, Société et Civilisation

Chef de département : M. Jean Jacques

DEMBA, Maitre-Assistant (CAMES).

Département des Sciences de l'Education

Chef de département : M. Gilbert NGUEMA

ENDAMNE, Maitre de Conférence

(CAMES) ;

Département Informatique et Documentation

(Nouvelles Technologies)

Chef de département : Mme Brigitte-Nicole

NGAWANDJI, Maitre-Assistant (CAMES).

Département des Sciences et Technologie

Chef de département : M. Richard MENYE

BIYOGO, Maitre de Conférence (CAMES).

Département des Stages

Chef de département : M. Jean-Bernard

MAMBANI, Maitre-Assistant (CAMES).

Gestionnaire Comptable : Rhaulyane

ADJILI ;

Service de la Scolarité

Chef de service de la Scolarité : M. Jean Joël

EDZANG MINTSA ;

Bibliothèque Centrale de l'ENS

Directeur de la Bibliothèque : M. Guy François

MOUANDA ;

Surveillance Générale

Surveillant Général : M. Judicaël ESSANGA

BANDJE ;

Surveillant Général Adjoint : Mme Odile

OBONE NGUEMA ;

ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE

L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE

(ENSET)

Direction Générale

Chargés d'Etudes du Directeur Général de

l'ENSET :

- M. Nicaise MOUKAGNI ;

- Dr. Jean Léonard NGUEMA ONDO.

Secrétariat du Directeur Général

Secrétaire Particulière du Directeur Général :

Mlle Collins Carlie NGNOLO ;

Secrétaire de Cabinet : Mme Marguerite

BOUKANDOU (confirmée).

Secrétariat Général

Secrétaire Général : M. Dieudonné Robert

OBANGA.

Secrétaire Particulière : Mme Marguerite

WAKA MBEMBO ;

Gestionnaire Comptable : Mme Christiane

KOUBMANGOYE ;

Chef de Service Informatique : M. Dominique

AKASSA ;

Directions des Etudes

Directeur des Etudes chargé de activités

Pédagogiques : Dr. Ruth KOMANDA ;

Directeur des Etudes chargé de la Recherche et

de l'Innovation : Dr. Emmanuel

MOUDOUMA ;

Directeur Technique : Dr. Landry

NDOUMATSEYI BOTONGOYE ;

Directeur de la Scolarité et de l'Informatique :

Dr. Médard-Sylvain OVONO.

Direction des Départements

Département des Sciences et Techniques du

Tertiaires : M. Cédric OBIANG ;

Département de Génie Civil et Structures

Métalliques : M. Noel OYONE NGUEMA ;

Département de la Formation Continue : M.

Cyrille ZE ABAGA.

Département de Génie Mécanique : M. Rémy

MBA MBO.

Département de Génie Electrique : Mme

Bienvenue ONDO NDONG.

Département de Génie Bois : M. Patrice

MADOUMA.

Département des Lettres et Sciences e

l'Education : M. Christian MOUITY.

Département de Pédagogie Appliquée : M.

Rolie NSI BE.

Département Informatique et Technologie de

l'Education : M. William MOUCKEYTOU.

INSTITUT NATIONAL DES SCIENCES DE

GESTION

Direction des Etudes

Directeur des Etudes chargé cru Premier Cycle :

Dr. Natacha MBOUNA.

Directeur des Etudes chargé du second Cycle :

Dr. Pierre NZAGOU MAKOSSO.

Chefs de Département :

Département Cycle BTS : M. Denis EKOME

TOUNG.

Département Cycle Licence Professionnelle :

Dr. Lydie OYAYA.

Département Cycle Licence Fondamentale :

Mme Laurence MAPEBA.

Département Cycle Master Professionnel : Dr.

Paterne DJAMBOU.

Département Cycle Master Recherche : Mme

Liliane RIGHOU.

Secrétaire Général : M. Sylvanus

LOSSANGOYE.

INSTITUT SUPERIEUR DE

TECHNOLOGIES

Directeur Général : Dr. Viviane Annick

BOULE

DIRECTION DES ETUDES

Directeur des Etudes chargé de la Pédagogie :

Dr. Vianney BELINGA EKORO

Directeur des Etudes chargé de la Recherche :

Dr. Lydie MAVIOGA

Secrétariat Général

Secrétaire Général : Mme Clarisse

MIYAGOUNOU

Départements :

Chef de Département des Techniques

Commerciales : Dr. Simon PITER

Chef de Département Gestion, Economie et

Administration : M. Hugues MAGANGA

Chef de Département Entreprenariat : Mme

Christiane WORA

Chef de Département Informatique : Dr. Pierre

MIKELI-MBINDZOUKOU

Chef de Département Formation Continue : Dr.

Miché MAPANGOU

INSTITUT SUPERIEUR DES SCIENCES DE

L'ORGANISATION (IUSO)

Directeur Général : Pr. Marcelle IBINGA ép.

ITSITSA.

DIRECTION DES ETUDES

Directeur des Etudes chargé de la Pédagogie :

Dr. Marie Zoé MFOUMOU.

Directeur des Etudes chargé de la Formation

Professionnelle et Continue : Dr. Marie-

Françoise MAROUNDOU.

SECRETARIAT GENERAL

Secrétaire Général : Dr. Thierry EKOGHA.

Gestionnaire Comptable : M. Pierre

BABICKA, en remplacement de Nathalie

AVOMO, remise à la disposition de son

administration d'origine.

CENTRE INTERDISCIPLINAIRE DE

RECHERCHES MEDICALES DE

FRANCEVILLE (CIRMF)

Directeur Général : M. Jean Berard LEKANA-

DOUKI, Pr. des Universités.

Directeur Général Adjoint : Pr. Brice

KUMULUNGUI.

Directeur Scientifique et Technique : Pr. Jean

Fabrice YALA.

Agent Comptable : M. Alain Jonas

MVOUMA.

COMMISSARIAT GENERAL DU CENAREST

Commissaire Général : M. Alfred

NGOMANDA, Maître de recherche.

Coordonnateur Scientifique et Technique : M.

Jean-Emery ETOUGHE EFE, Maître de

Recherche.

INSTITUT DE RECHERCHE

AGRONOMIQUE ET FORESTIERE (IRAF)

Directeur : M. Jacques-François

MAVOUNGOU, Directeur de Recherche.

Directeur Adjoint : Mme Dyana NDIADE

BOUROBOU, Chargé de Recherche.

INSTITUT DE PHARMACOPEE ET

MEDECINE TRADITIONNELLE

(IPHAMETRA)

Directeur : Mme Sophie ABOUGHE

ANGONE, Maître de Recherche.

Directeur Adjoint : M. Nestor Laurier

ENGONE OBIANG, Maître de Recherche.

Chef de Département, Conservateur de

l'Herbier National : Dr. Archanges

BOUPOYA.

INSTITUT DE RECHERCHE EN

TECHNOLOGIE (IRT)

Directeur : M. Serge EKOMY ANGO, Chargé

de Recherches.

Directeur Adjoint : Mme Prudence

YOMBIYENI, Chargé de Recherche.

INSTITUT DE RECHERCHE EN ECOLOGIE

TROPICALE (IRET)

Directeur : M. Donald MIDOKO IPONGA,

Chargé de Recherche.

Directeur Adjoint : M. Etienne François

AKOMO OKOUE, Chargé de Recherche.

Chef de Département Biologie et Ecologie

Végétale Dr. Raymonde MBOMA.

Chef de Département Biologie et Ecologie

Animale : M. Rodrigue NGUEMA MINTSA,

Chargé de Recherche

Chef de Département des Ecosystèmes

Aquatiques Dr. Yvon-Berre PAMBO.

Chef de Département des Ecosystèmes

Terrestres : M. Christian MIKOLO YOBO,

Chargé de Recherche.

CENTRE NATIONAL DES ŒUVRES

UNIVERSITAIRES (CNOU)

Conseil d'Administration

Président du Conseil d'Administration :

M. Cyriaque MVOURADJIAMI

DIRECTION GENERALE

Directeur Général : M. Guy Benjamin

NDOUNOU, Administrateur Civil.

Conseiller chargé des Relations Publiques et

de la Coopération : M. Jerry MBOUGOU

BIVIGOU, Journaliste Principal (Al).

Calvin LIKAMBA TSAMA, Administrateur

Scolaire et Universitaire.

DIRECTIONS CENTRALES

Directeur des Affaires Financières et Juridiques

: Mme Sonciarée BIMBANGOYE, diplômée

de l'ENA.

Directeur des Ressources Humaines : M. Serge

DELICAT, Inspecteur de travail, diplômé de

l'ENA.

Directeur de la Vie Estudiantine : Mme

Nadège DIMANDA, Administrateur

Scolaire et Universitaire, diplômée de l'ENA.

Directeur du patrimoine, de la Logistique et

de l'Information : M. Cliff Loïc LEYOGHO

MAYILA, Administrateur Scolaire et

Universitaire, diplômé de l'ENA.

SERVICES CENTRAUX

Direction des Affaires Financières et Juridiques

Chef de service Finances et Comptabilité :

M. Jo Davy OMPALAGHA MOUKAGNI,

Maitrise en Gestion.

Chef de service Budget et Contrôle

Budgétaire : Mme Zita EYANG

51 sur 61 22:38:02

BITEGHE, ép. MBOULOU, Maitrise en

Gestion.

Chef de service Juridique : M. Eugène Junior

BEKALE, Master 2 Droit des Affaires.

Chef de service Marchés et Achats : M.

Jérôme LENDOYE MATEYI, Professeur

Adjoint du second cycle.

DIRECTION DES RESOURCES HUMAINES

Chef de Service du Personnel, de l'Emploi

et des Compétences : Mme Viviane

MOUSSAVOU, DUT GRH

Chef de service des Droits du Personnel :

M. Félix EDANDE EKORE, Licence Droit

Privé

Chef de service de la Paie : M. Judicaël

ESSANGA, Attaché d'Administration

Générale, diplômé de l'EPCA

DIRECTION DE LA VIE ESTUDIANTINE

Chef de service des Relations Publiques :

Mwets SIMBOU BWAS, BTS en

Communication

Chef de service Affaires Médicales et Sociales

: Mme Jeanne AZIZET, Administrateur de

santé, diplômée de l'ENA

Chef de service Sécurité Alimentaire :

M. Gaël MADJABA, Attachée

d'Administration Générale, Diplômé de

l'EPCA

Chef de service Sport, Activité socio

culturelles et Appui aux Initiatives

Estudiantines :

M. Fortuné BOUBATA YOUBI, Attaché

d'Administration, diplômé de l'EPCA

DIRECTION DU PATRIMOINE, DE LA

LOGISTIQUE ET DE L'INFORMATION

Chef de service du Patrimoine et de la

Logistique : M. Charles Alban

MAVANZAMA MANDZA, Master 2

Transport Logistique

Chef de service de la Maintenance, de

l'Hygiène et de la Sécurité : M. Jean Serge

OVONO AKUE, Ingénieur Electricien

Chef de service des Systèmes de

l'information : M. Elie Mozard

OLOUONODIA, BTS Informatique de

gestion

DIRECTION DES ŒUVRES UNIVERSITAIRES

ET SOCIALES

DIRECTION DES ŒUVRES UNIVERSITAIRES

ET SOCIALES DE LIBREVIKKE NORD ET

AKANDA

Directeur : M. Serge Armel KOMBILA,

ASU, diplômé de l'ENA

Directeur Adjoint : Mme. Arlette

LEBOUSSOU ép. MOUNGUENGUI, ASU

diplômé de l'ENA

Chef de service Comptabilité : M. Saturnin

BOUPOULOU, Maitrise en Economie

Chef de service Restauration : M. Jean

Bernard MAKIKA, Attaché d'Administration

Scolaire et Universitaire, diplômé de l'EPCA

Chef de service des Cités : Mme. Rosalie

BILOUNI, Attaché d'Administration

Scolaire et Universitaire, diplômé de l'EPCA

DIRECTION DES ŒUVRES

UNIVERSITAIRES ET SOCIALES DE

LIBREVILLE SUD ET OWENDO

Directeur : M. Justin MIPETO, ASU,

diplômé de l'ENA

Directeur Adjoint : M. Melchior MEZUI

M'ENGONGA, ASU diplômé de l'ENA

Chef de service Comptabilité : M.

Judicaël LONDO MVOU, Master 1

ingénierie de planification économique

Chef de service Restauration : Mme.

Nadège ALILI ANDJIGUI ép. OBISSI,

diplômée IUSO

Chef de service des Cités :

Mme. Pauline NGNINDONG ép.

MADOUNGOU, Attachée

d'Administration Générale, diplômée de

l'EPCA

DIRECTION DES ŒUVRES UNIVERSITAIRES

ET SOCIALES DE FRANCEVILLE

Directeur : OPIRAS Ozé Ben, DESS

Gestion Economique

Directeur Adjoint : M. Louis Bertrand

MOSSIE, ASU diplômé de l'ENA

Chef de service Comptabilité : M. Félix

OBA, Ingénieur des techniques en

maintenance

Chef de service Restauration : Mme.

Gisèle GUITOMBA NYONDA ép.

BIKANGA, Attachée d'Administration

Générale, diplômée de l'EPCA

Chef de service des Cités : M. Ricardo Berserron ONGUIGNA, Master 1 en

Marketing.

Sont remis à la disposition de leurs

administrations d'origine les agents dont

les noms suivent :

M. Raymond NKOUMOUNENI

Mme Marguerite MILANG NGUEMA

M. Pamphile ODOUNGA NGAYILA

M. Léon MOUNDENDE

Sont remis à la disposition du Secrétariat

Général du Ministère de l'Enseignement

Supérieur, de la Recherche Scientifique et du

Transfert des Technologies les agents dont les

noms suivent :

M. Jean Nesmy KOUDAOU OVONO

M. Rock Anicet SISSOUH

M. Ange Patrick NZAOU

M. Joseph Patrick SOUCHLATY POATY

M. Jude LAPAGNA

MINISTERE DE L'EDUCATION

NATIONALE

Secrétaire Général : M. Théodore KOUMBA,

cumulativement avec ses fonctions

d'enseignant-chercheur

MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES

FINANCES, ET DES SOLIDARITES

NATIONALES

DIRECTION GENERALE DES DOUANES ET

DROITS INDIRECTS (DGDDI)

DIRECTION GENERALE DES DOUANES DE

L'ESTUAIRE

DIRECTION REGIONALE DES DOUANES

DE L'ESTUAIRE

Directeur Régional : M. Jean Christian

NDONG BIBANG

CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE

MALADIE ET DE GARANTIE SOCIALE

(CNAGMS)

DIRECTION GENERALE

Directeur Général : M. Sévérin ANGUILET

Directeur Administratif et Financier : M.

Henri-André OGOUAMBA

MINISTERE DES MINES, DE L'ENERGIE ET

DES RESSOURCES HYDRAULIQUES

SOCIETE D'ENERGIE ET D'EAU DU

GABON (SEEG)

DIRECTION GENERALE

Directeur Administratif et Financier : M. Claise

NKOUKA LEKOGO

SOCIETE EQUATORIALE DES MINES

(SEM)

DIRECTION GENERALE

Directeur Général : M. David OSSIBADJOUO

MINISTERE DES TRANSPORTS, DE

L'EQUIPEMENT, DES

INFRASTRUCTURES ET DES TRAVAUX

PUBLICS

OFFICE DES PORTS ET RADES DU GABON

(OPRAG)

DIRECTION GENERALE

Directeur Administratif et Financier : M. Soler

NDJOG

MINISTERE DES EAUX, DES FORÊTS, DE

LA MER, DE L'ENVIRONNEMENT,

CHARGE DU PLAN CLIMAT ET DU PLAN

D'AFFECTATION DES TERRES

CABINET DU MINISTRE

Conseiller : Général d'Armée Maxime

EBANG EDOU

DIRECTION GENERALE DES FORETS

Directeur Général :

Mme Lucrèce Graziella MADJINOU DOUKAGA, Confirmée

MINISTERE DU PETROLE, DU GAZ ET DES HYDROCARBURES

DIRECTION GENERALE DES HYDROCARBURES (DGH)

Directeur Général : M. Jean Félix OBAMBA

SOCIETE NATIONALE DES HYDROCARBURES DU GABON - GABON OIL COMPANY (GOC)

DIRECTION GENERALE

Directeur Général : M. François NTOMBO TSIBAH.

