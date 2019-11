Afrique: Ligue des champions - Deux Marocains dans l'équipe-type de la semaine

Achraf Hakimi et Hakim Ziyech ont été prépondérants dans le résultat final de leurs équipes en Ligue des Champions. Au fur et à mesure que la compétition évolue, ces deux joueurs élèvent leur niveau de jeu. Et sans surprise, ils font partie de l'équipe-type Fantasy de la semaine.

L'international Marocain Hakimi a pris une certaine ampleur avec Dortmund cette saison. Arrière droit à la base, le joueur appartenant au Real Madrid est de plus en plus décisifs avec des passes et des buts. Grâce à un doublé, il a permis à son club de renverser l'Inter Milan.

Son compatriote Ziyech n'est pas du reste. Il est dans la continuité de ce qui a été fait la saison dernière. Auteur d'un coup-franc sublime (un but accordé au gardien de Chelsea), le milieu offensif a encore une fois ébloui plus d'un.

Des performances qui sont couronnées par cette distinction symbolique. Faire partie des 11 meilleurs de la 4ème journée de la Ligue des Champions. Une véritable confirmation pour Hakim Ziyech qui a été zappé de la liste des 30 nominés pour le Ballon d'Or 2019.