Congo-Kinshasa: L'artiste congolaise Céline Banza remporte le prix découvertes RFI 2019

Le jury du « Prix Découvertes RFI », composé d'artistes internationaux, a désigné Céline Banza de la République démocratique du Congo (RDC) lauréate de l'édition 2019. L'artiste congolaise a été choisie parmi les 10 finalistes pour la qualité de ses mélodies et sa voix.

Céline Banza est née à Kinshasa en février 1997. Cette artiste indépendante oscille entre chanteuse, actrice et vidéaste. Cette polyvalence a très vite attiré l'attention du danseur et chorégraphe congolais Faustin Lyniekula. Leur rencontre inspirera le court-métrage « Tamuzi » dans lequel elle joue son propre rôle en 2017. Céline Banza fait la même année une brève apparition dans « The Voice Afrique Francophone » qui la conforte dans son choix de vivre sa passion.

Dans la foulée, elle crée son propre groupe, « Banza Musik », et participe l'année suivante à l'exposition « Kinshasa 2050 : les femmes d'abord ! » avant de se consacrer à son nouveau projet musical. En 2019 elle se produit notamment au Jazz Kif de Kinshasa et de Brazzaville, puis à l'African Music Forum à l'Institut français de Kinshasa. Elle termine actuellement l'enregistrement de son 1er album qui sortira en 2020.

Grâce au soutien de l'Institut français, de l'Organisation Internationale de la Francophonie (OIF), de la Sacem et de Ubiznews, Céline Banza bénéficiera d'un soutien professionnel et d'une exposition médiatique, avec notamment l'organisation d'un concert à Paris et une tournée organisée par l'Institut français.

Le jury 2019 était composé d'artistes internationaux tels que : Asalfo, Charlotte Dipanda, Tiken Jah Fakoly, Fally Ipupa, Josey, Angélique Kidjo, Youssou N'Dour, Oumou Sangaré et Singuila. Mais aussi, de représentants de l'Institut français, de l'OIF, de la Sacem et de France Médias Monde.

Depuis 1981, le « Prix Découvertes RFI » met en avant les nouveaux talents musicaux du continent africain. Au cours des années, ce Prix a contribué au lancement de nombreux artistes qui ont depuis conquis un public international : Tiken Jah Fakoly (Côte d'Ivoire), Amadou et Mariam (Mali), Rokia Traoré (Mali), Didier Awadi (Sénégal), Soul Bang's (Guinée)... Le chanteur rwandais Yvan Buravan a remporté l'édition 2018 du Prix Découvertes RFI.

RFI et ses partenaires sont des acteurs engagés auprès du lauréat, ils lui offrent un soutien professionnel et une exposition médiatique. Le Prix Découvertes RFI est organisé en partenariat avec L'Institut français, l'Organisation Internationale de la Francophonie (OIF), la Sacem et Ubiznews.