Congo-Brazzaville: Etre un dirigeant que les gens aiment suivre

Dans notre précédente chronique, nous parlions du comportement et du style de commandement des dirigeants. Il s'agit d'une question importante qui détermine l'efficacité des relations entre dirigeants et collaborateurs. Il est évident que chaque dirigeant incarne un style de commandement qui peut faire de lui un homme trop austère et rejeté ou sévère et aimable que les gens aiment suivre.

Comment alors être un dirigeant modèle ?

Le dirigeant que les gens aiment suivre est celui qui a un cœur compatissant. Il ne s'agit pas d'une prodigalité débordante ni d'une familiarité qui compromet l'autorité. Mais un bon dirigeant doit avoir un cœur compatissant.

Les gens ont besoin de savoir qu'ils comptent dans l'organisation. Dites-le leur. Vous devez montrer concrètement votre appréciation à vos collaborateurs. Dans le passé, on félicitait les bons travailleurs, on les citait au tableau d'honneur. Ils recevaient des prix au cours des émulations ; c'est là une bonne pratique pour montrer aux gens qu'ils comptent, qu'ils ont de la valeur. Quand votre mérite est reconnu, cela est stimulant et gratifiant.

Un bon dirigeant est celui qui inspire et non qui domine. Plusieurs spécialistes du management affirment que pour développer une capacité à inspirer les autres, vous devez avoir :

Une vision optimiste, être humble ;

Être constamment empathique, c'est-à-dire savoir écouter et être véritablement bienveillant.

Dans nos administrations, on rencontre souvent des dirigeants qui ont toujours le front fermé, ils sont isolés, taciturnes et autocentrés. Ils croient être respectés parce qu'ils tiennent ainsi les collaborateurs à distance. Mais ils sont craints et non respectés.

Le dirigeant qui inspire a de l'assurance et de la stabilité. Il est confiant. Il est le même à l'intérieur et à l'extérieur. On remarque de la cohérence dans son style de vie et les valeurs qu'il incarne. Il ne peut pas condamner des vices et montrer lui-même des graves manquements dans sa vie pratique. Ce genre de dirigeant est capable de montrer à ses collaborateurs les valeurs auxquelles il croit et défend.

Il est motivé par un but qu'il annonce clairement et avec précision à ses collaborateurs. On devrait pouvoir plus facilement remarquer l'effort qu'il fait personnellement pour être un modèle afin de mieux saisir ce qu'il exige à ses collaborateurs.

Un bon dirigeant doit être capable de conduire ses collaborateurs vers une autonomisation qui ne compromet ni la cohésion ni les rapports hiérarchiques dans l'organisation. Son désir de contrôler l'organisation ne doit pas freiner l'initiative individuelle.

Dans bien des cas, les dirigeants ont du mal à déléguer une partie de leur autorité. Dans une organisation, si l'on veut avoir la croissance, il faut déléguer une partie d'autorité aux collaborateurs pour accentuer la responsabilisation. Nombreux sont des dirigeants qui craignent de déléguer une partie de leur responsabilité et préfèrent confier les tâches.

Cependant, confier les tâches fait des suiveurs tandis que déléguer la responsabilité fait des dirigeants.

La dernière qualité nécessaire pour être un dirigeant modèle, c'est le courage de la vulnérabilité. Les gens recherchent les dirigeants qui sont vrais, ceux qui sont capables de reconnaître leurs limites plutôt que ceux qui ont toujours raison.

Dans notre pays, il y a des dirigeants qui ont eu le courage de reconnaître publiquement leurs limites et d'assumer leurs erreurs.

Si vous êtes un dirigeant honnête, vous aurez le courage d'accepter votre vulnérabilité. Car le chef n'est pas toujours celui qui sait tout, qui connaît la meilleure solution. Mais le chef est celui qui oriente, décide et sanctionne.

Etre un dirigeant que les gens aiment suivre, c'est être inspirant, avoir de l'empathie, être motivé et avoir le courage de la vulnérabilité. Si ces qualités sont en vous, vous ne serez jamais hué par la foule. Mais vous serez accepté, les gens vous feront confiance et vous suivront.