Congo-Brazzaville: Musique - Neuf artistes congolais sur un même album

"Empreintes" est le premier volet d'une série d'albums concocté par Congo Voices, un label musical porté par l'écrivain, chroniqueur et producteur culturel congolais, Sauve-Gérard Ngoma Malanda. Neuf musiciens d'horizons divers et d'obédiences musicales variées s'unissent dans cet opus disponible en décembre.

Zao, Roga Roga, Saint Patrick Azan'o, Oxygène, Sheryl Gambo, Kosmos Moutouari, Romain Gardon et son S.O.S Salsa, Kerson et Rosen Yaourt ont donné de leur voix à travers des chansons écrites par Sauve-Gérard Ngoma Malanda.

Des artistes musiciens dont l'audience, auprès du public local et international, n'est plus à solliciter. C'est plutôt dans la pérennisation et dans le désir de revisiter ces talents que le projet trouve une portion de son fondement. " Empreintes" « nous installe dans de mémorables souvenirs que nous autres humains avons vécus, des chemins que nous avons explorés et des expériences qualitatives ou quantitatives que nous avons surmontées », explique Sauve-Gérard. Au-delà, il s'agit de léguer aux générations futures des empreintes positives capables de former et d'édifier sur le parcours exceptionnel de ces artistes et finalement sur la musique congolaise.

Si le projet peut se réjouir d'être déjà fédérateur, ce qui est sans doute une des valeurs qu'attend l'écosystème musical congolais pour son essor, "Empreintes" embarque une diversité de genres musicaux et d'artistes musiciens qui en interviennent.

De Zao en passant par Sheryl Gambo ou Kerson jusqu'au doyen Kosmos Moutouari, chaque titre apporte sa dose d'originalité. Un réel acquis qui garantit le succès de l'album destiné à un public très éclectique.

Premier volume produit par Congo Voices, les grandes voix de la chanson congolaise, "Empreintes", réalisé à Brazzaville et « masterisé » en Europe, marque déjà l'ambition de ce projet désireux de contribuer à l'animation et la promotion de la vie culturelle du Congo, en général, et la vie musicale, en particulier.