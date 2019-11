Congo-Kinshasa: Barbara Kanam et JB Mpiana - Enfin, la vérité éclate !

Tout Kinshasa en parle ! Les avis sont partagés jusqu'au niveau des réseaux sociaux où les commentaires vont dans tous le sens au sujet de relation entre le Maréchal Mukulu JB Mpiana et La Diva africaine Barbara Kanam. Tout le pays s'interroge et veut connaître la vérité. Que cachent ces deux stars de la chanson congolaise jusqu'à tel point que toutes les lignes bougent de manière frénétique dans la communauté congolaise en Europe et aux Etats-Unis ?

Effectivement, beaucoup d'internautes soutiennent et parlent d'un tableau merveilleux qui se dessine entre les deux artistes. Car, d'un côté, il s'agit d'un bel homme appelé «Papa Chéri» qui est un des grands chanteurs de la musique congolaise dont la voix berce l'Afrique depuis près de 30 ans. Tandis que de l'autre côté, c'est de la splendide chanteuse de la musique congolaise avec sa beauté sublime qui continue à faire parler d'elle au-delà des frontières du Congo-RDC et dont la voix angélique lui a valu le surnom de «Diva africaine».

Au regard de ces commentaires qui fusent de partout, une enquête menée par votre rédaction confirme évidemment que JB Mpiana et Barbara Kanam ont bel et bien entamé une idylle digne d'un scénario hollywoodien.

Genre d'histoire féerique que la RDC n'a plus connue depuis des décennies. Mais, comme souvent dans ce genre de «conte de fée», tout n'est souvent qu'illusion et fumée de courte durée.

Selon des sources proches de deux stars, l'idylle entre Papa Chéri et la Diva Africaine existe mais celle-ci est purement et simplement artistique.

Un featuring international qui fait baver

Donc, c'est une histoire de l'Art, et rien que l'art. Les deux fervents ambassadeurs de la culture congolaise se sont mis ensemble pour un projet artistique de grande envergure.

Il s'agit d'un featuring international qui met ensemble les deux belles voix de la rumba pour produire un tube fantastique que leurs fanatiques respectifs vont savourer bientôt.

«Contrairement à ce que certaine opinion vocifère dans les réseaux sociaux, ces deux enfants chéris du pays vont vous surprendre dans une collaboration musicale de haute facture qui va enchanter les amoureux de la bonne musique. Ils ont concocté une chanson d'anthologie que vous allez découvrir », précise un proche de Barbara Kanam, mettant ainsi fin aux racontars dans les réseaux sociaux.

Donc, à défaut de s'interroger et alimenter des rumeurs d'histoire d'amour, il est maintenant temps d'imaginer librement le résultat de ce grand featuring international qui s'annonce fracassant entre Papa Chéri et Barbara Kanam.

Surtout que sur le plan artistique, chacun a apporté du sien pour la meilleure réalisation de cette aubade musicale.

La patronne de Kanam Music et son collègue de Wenge BCBG ont réalisé un travail de titan que les publics vont admirer à travers les médias et sur les plateformes de téléchargement numérique. Tout est fin prêt. Ils ont bouclé avec succès les travaux discographiques au studio à Paris, apprend-on.

RDC : Que vive l'unité artistique

C'est une première pour ces deux stars de renommée internationale de constituer un duo artistique à la dimension de leurs tailles et carrières musicales. C'est un échange de haut niveau et inédit que Barbara et Mukulu ont eu dans cette chanson qui restera dans les annales de l'histoire de la musique africaine.

Très ouverte et cultivée, Barbara Kanam est l'une de rare chanteuse congolaise qui prône l'unité et la solidarité entre artistes en RD Congo. Belle comme son cœur et sa voix, cette subliminale créature a été toujours prête à faire une collaboration avec ses pairs qui la sollicitent au pays ou en international. Beaucoup de musiciens, jeunes et vieux qui ont déjà bénéficié de sa belle voix, en témoignent.

D'ailleurs, Fally Ipupa et Feu Papa Wemba sont parmi les meilleures illustrations de sa grandeur d'esprit en matière de featuring au Congo. Et, lorsque la Diva africaine intervient dans un projet, elle vient avec tout son esprit comme si c'était le sien. Egalement Ambassadrice de droit de la femme et de la culture congolaise, Kanam a été toujours animée d'une bonne foi. Pour elle, l'idéal est de se soutenir pour l'intérêt et le rayonnement de la culture.

Rappelez-vous de sa collaboration exaltante avec Papa Wemba Bakala dia kuba dans «Triple option», un des chefs d'œuvre contenu dans son dernier disque «Maître d'école Rumba na Rumba». Ici aussi, Barbara Kanam a apporté sa touche et a mis tout son savoir-faire artistique pour donner une autre dimension à cette chanson. Le kuru, l'auteur de la chanson, était très émerveillé de la prestation magistrale de Barbara.

Le même dévouement a été constaté dans titre «Noir et Blanc » dans lequel elle a marqué le point dans son featuring succulent avec le chanteur Fally Ipupa.

Donc, avec Papa Chéri JB Mpiana, il faut s'attendre également un excellent travail qui ne manquera pas de plaire les amoureux de la bonne musique.

Qui vivra verra !