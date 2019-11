Congo-Brazzaville: Linafoot/Ligue 1 - V.Club tombe face à Nyuki, Bazono battu par Renaissance

Reçu à Goma par Nyuki de Butembo, V.Club a enregistré sa première défaite de la saison en championnat national de football.

Trois matchs se sont joués, le mercredi 6 novembre, dans trois stades du pays dans le cadre de la 25e édition du championnat de la Ligue nationale de football (Linafoot). Au stade de l'Unité de Goma, l'AS V.Club a broyé du noir face à l'AS Nyuki de Butembo. Les Dauphins Noirs ont subi les piqûres des Abeilles du Nord-Kivu par deux buts à un. Joël Lukusa (41e minute) et Claude Semabo (à la 57e minute sur penalty) ont inscrit les deux buts de Nyuki, alors que le capitaine Djuma Shabani a marqué le but de V.Club sur penalty (53e minute). Le club vert et noir de Kinshasa marque là un coup d'arrêt après sa victoire étriquée sur Bukavu Dawa par un but à zéro. C'est la première défaite de V.Club. Nyuki s'avère être la bête noire de V.Club. La saison passée déjà, les Abeilles de Butembo s'imposaient face aux Dauphins Noirs de Kinshasa. L'AS Nyuki stoppe ainsi une spirale négative et compte désormais 7 points.

Au stade Frédérique-Kibassa de Lubumbashi, la Jeunesse sportive Groupe Bazano a été battu à domicile par le FC Renaissance du Congo de Kinshasa par zéro but à un. Jérémie Basilua a inscrit l'unique but de la partie en faveur du club orange de la capitale à la 50e minute. On a noté la titularisation du portier international Matampi Vumi Ley qui venait de parapher un contrat chez Renaissance.

Et au stade de la Concorde de Bukavu, le club local de Bukavu Dawa a été accroché par Maniema Union sur la marque de zéro but partout. Rappelons que le mardi 5 novembre au stade des Martyrs à Kinshasa, l'AC Rangers et Sa Majesté Sanga Balende de Mbuji-Mayi ont fait jeu égal d'un but partout. Prince Matafidi Mazewu a marqué pour le club du Kasaï oriental à la 77e minute. Wanican Tshomba a égalisé pour les Académiciens de Kinshasa à la 81e minute.

Au classement, Mazembe garde le leadership du championnat avec 25 points en 9 matchs, suivi de V.Club, malgré sa défaite, avec 19 points en 10 matchs. Renaissance du Congo se retrouve troisième avec 18 points en 9 sorties, devant Lupopo qui dispose d'également de 18 points après 10 matchs. Le Daring Club Motema Pembe est cinquième avec 17 points en 8 rencontres livrées, devant Rangers (17 points en 11 matchs joués. La JS Groupe Bazano prend la septième position avec 17 points aussi en 10 sorties et le Racing Club de Kinshasa qui a engrangé 17 points après 12 matchs. Avec 17 points glanés en 11 sorties, Lubumbashi Sport occupe la neuvième loge alors que le top 10 se referme derrière Maniema Union (13 points en 9 matchs joués).